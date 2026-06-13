رياضة|بطولات عالمية

برباعية في باراغواي.. 8 إحصاءات تعيد كتابة تاريخ أمريكا الكروي في المونديال

حفظ

US midfielder #07 Giovanni Reyna celebrates scoring his team's fourth goal during the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
جيوفاني ريينا يحتفل بهدفه في مرمى باراغواي (الفرنسية)
Published On 13/6/2026

لم يكن انتصار الولايات المتحدة على باراغواي في كأس العالم مجرد فوز عادي، بل ليلة تاريخية امتزج فيها الانتصار بالأرقام القياسية والإحصاءات اللافتة التي أعادت رسم مكانة المنتخب الأمريكي في البطولة.

فقد حققت الولايات المتحدة الفوز بفارق ثلاثة أهداف في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد انتصارين سابقين بنفس الفارق عام 1930 (3-0 على بلجيكا و3-0 على باراغواي). والأهم من ذلك أن هذا اللقاء شهد للمرة الأولى تسجيل المنتخب الأمريكي 4 أهداف في مباراة واحدة ضمن المونديال.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وفي إنجاز فردي لافت، أصبح فولارين بالوغون ثاني لاعب في تاريخ الولايات المتحدة يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بكأس العالم، بعد بيرت باتينود الذي فعلها أيضًا أمام باراغواي عام 1930 بثلاثية تاريخية.

TOPSHOT - US forward #20 Folarin Balogun (c) celebrates with teammates after scoring his team's third goal during the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
احتفالية لاعبي المنتخب الأمريكي بهدف زميلهم فولارين بالوغون في مرمى باراغواي (الفرنسية)

أما الهدف الافتتاحي في الدقيقة السابعة، فقد دخل سجلات البطولة كونه ثالث أسرع هدف يسجله منتخب البلد المضيف في مباراة افتتاحية، بعد هدف فرنسا في الدقيقة 1 عام 1938، وألمانيا في الدقيقة 6 عام 2006.

النجم كريستيان بوليسيتش واصل بصمته في تاريخ المونديال، إذ ساهم حتى الآن في 4 أهداف خلال مسيرته (هدف و3 تمريرات حاسمة)، ليبقى خلف لاندون دونوفان فقط الذي يملك 5 تمريرات حاسمة بقميص المنتخب الأمريكي منذ عام 1966.

ومن زاوية الأرقام التاريخية، استفادت الولايات المتحدة من 4 أهداف عكسية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وهو رقم يعادل ألمانيا وإيطاليا، ولا يتفوق عليه سوى فرنسا (6).

كما سجلت المباراة حضورا استثنائيا من حيث الأعمار والإنجازات الفردية؛ إذ أصبح تيم ريم، بعمر 38 عاما و250 يوما، أكبر لاعب يمثل الولايات المتحدة في تاريخ كأس العالم، بينما قدم خوليو إنسيسو تمريرة حاسمة بعمر 22 عاما و140 يوما ليصبح ثاني أصغر لاعب باراغواياني يساهم في هدف بالمونديال منذ عام 1966، بعد روكي سانتا كروز في عام 2002.

إعلان

وعلى المستوى الفني، قدّم تيم ريم أداء استثنائيا بتسجيله 23 تمريرة اخترقت خطوط المنافس، وهو أعلى رقم في مباراة واحدة بكأس العالم عام 2026، وأفضل رقم لمدافع منذ جون بانتسيل مع غانا في مونديال عام 2010.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Tim Ream #13 of the United States applauds the fans after the team's victory in the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. Richard Heathcote/Getty Images/AFP (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
مدافع المنتخب الأمريكي تيم ريم (الفرنسية)

أما المدافع كريس ريتشاردز، فحقق إنجازا دقيقا نادرا بإكماله جميع تمريراته الـ83 بنجاح بنسبة 100%، وهو أعلى عدد تمريرات مكتملة دون خطأ في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966.

المصدر: الصحافة الأجنبية

إعلان