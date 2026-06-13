برباعية في باراغواي.. 8 إحصاءات تعيد كتابة تاريخ أمريكا الكروي في المونديال

لم يكن انتصار الولايات المتحدة على باراغواي في كأس العالم مجرد فوز عادي، بل ليلة تاريخية امتزج فيها الانتصار بالأرقام القياسية والإحصاءات اللافتة التي أعادت رسم مكانة المنتخب الأمريكي في البطولة.

فقد حققت الولايات المتحدة الفوز بفارق ثلاثة أهداف في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها، بعد انتصارين سابقين بنفس الفارق عام 1930 (3-0 على بلجيكا و3-0 على باراغواي). والأهم من ذلك أن هذا اللقاء شهد للمرة الأولى تسجيل المنتخب الأمريكي 4 أهداف في مباراة واحدة ضمن المونديال.

وفي إنجاز فردي لافت، أصبح فولارين بالوغون ثاني لاعب في تاريخ الولايات المتحدة يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة بكأس العالم، بعد بيرت باتينود الذي فعلها أيضًا أمام باراغواي عام 1930 بثلاثية تاريخية.

أما الهدف الافتتاحي في الدقيقة السابعة، فقد دخل سجلات البطولة كونه ثالث أسرع هدف يسجله منتخب البلد المضيف في مباراة افتتاحية، بعد هدف فرنسا في الدقيقة 1 عام 1938، وألمانيا في الدقيقة 6 عام 2006.

النجم كريستيان بوليسيتش واصل بصمته في تاريخ المونديال، إذ ساهم حتى الآن في 4 أهداف خلال مسيرته (هدف و3 تمريرات حاسمة)، ليبقى خلف لاندون دونوفان فقط الذي يملك 5 تمريرات حاسمة بقميص المنتخب الأمريكي منذ عام 1966.

ومن زاوية الأرقام التاريخية، استفادت الولايات المتحدة من 4 أهداف عكسية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وهو رقم يعادل ألمانيا وإيطاليا، ولا يتفوق عليه سوى فرنسا (6).

كما سجلت المباراة حضورا استثنائيا من حيث الأعمار والإنجازات الفردية؛ إذ أصبح تيم ريم، بعمر 38 عاما و250 يوما، أكبر لاعب يمثل الولايات المتحدة في تاريخ كأس العالم، بينما قدم خوليو إنسيسو تمريرة حاسمة بعمر 22 عاما و140 يوما ليصبح ثاني أصغر لاعب باراغواياني يساهم في هدف بالمونديال منذ عام 1966، بعد روكي سانتا كروز في عام 2002.

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وعلى المستوى الفني، قدّم تيم ريم أداء استثنائيا بتسجيله 23 تمريرة اخترقت خطوط المنافس، وهو أعلى رقم في مباراة واحدة بكأس العالم عام 2026، وأفضل رقم لمدافع منذ جون بانتسيل مع غانا في مونديال عام 2010.

أما المدافع كريس ريتشاردز، فحقق إنجازا دقيقا نادرا بإكماله جميع تمريراته الـ83 بنجاح بنسبة 100%، وهو أعلى عدد تمريرات مكتملة دون خطأ في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966.