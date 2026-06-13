ملاعب أمريكا 2026.. هندسة ذكية وتغيير جذري لاستقبال نجوم العالم

بذلت 11 مدينة أمريكية جهودا مكثفة لتأهيل ملاعب كرة القدم الأمريكية (الغريديرون) وتكييفها مع المعايير الدولية لاستضافة منافسات كأس العالم 2026. وتأتي هذه التجهيزات لضمان جاهزية الملاعب لاستقبال أبرز نجوم اللعبة عالميا، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وكيليان مبابي، مما يقدم للجماهير تجربة كروية مغايرة ومختلفة كليا عن الأجواء الرياضية المعتادة في تلك الملاعب.

الفوارق التقنية والمواصفات الصارمة

بداية، يبرز الاختلاف الجوهري في الحجم. فبينما يبلغ طول الملعب الكامل في دوري كرة القدم الأمريكية حوالي 110 أمتار وعرضه قرابة 49 مترا، يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن تكون ملاعب كرة القدم بطول 105 أمتار وعرض 68 مترا.

كما تنص اللوائح على ضرورة لعب مباريات كأس العالم على عشب طبيعي، مما يمثل تعديلا جذريا كان على الملاعب الأمريكية إجراؤه قبل الصيف. ومثل العديد من ملاعب أندية كرة القدم الأوروبية الكبرى، تم حياكة ألياف صناعية داخل العشب لمنح الملاعب متانة وقوة إضافية.

وعندما تأخذ في الاعتبار جميع التحضيرات الإضافية التي تدخل في استضافة الحدث الرياضي الأبرز على وجه الكرة الأرضية، يتضح أن قدرا هائلا من الطاقة والعمالة قد بُذل في التحضير للبطولة.

وإليكم تفصيل ما جرى في كل ملعب على حدة:

ملعب أتلانتا (مرسيدس-بنز)

الفريق المضيف: أتلانتا فالكونز | السعة: 75000 متفرج

المباريات: التشيك ضد جنوب أفريقيا، المغرب ضد هايتي، إسبانيا ضد الرأس الأخضر، إسبانيا ضد السعودية، جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان، دور الـ 32، دور الـ 16، نصف النهائي.

ذهبت أتلانتا في تحضير ملعبها إلى أبعد مما فعله الآخرون، حيث اقتلعت حرفيا عشبها الصناعي لتفسح المجال لملعب كرة القدم الخاص بها. وأفادت قناة "WSB-TV" المحلية أن العمل بدأ في أواخر يناير/كانون الثاني لإزالة العشب بالكامل واستبداله بمزيج من عشب "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق" للملعب المغطى.

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الملعب، الذي اختبره بالفعل المنتخب الوطني الأمريكي للرجال خلال مباريات ودية في مارس/آذار دون شكاوى علنية، تم استبداله لاحقا بآخر حصري لكأس العالم.

كما يشترط الفيفا على جميع الملاعب المضيفة تغطية شعارات الشركات غير التابعة لرعاة كأس العالم، مما يعني أن ألفي صورة تجارية ستحتاج إلى الإخفاء في ملعب أتلانتا، وذلك باستثناء جانب واحد فريد من نوعه في الملعب وهو السقف. فوفقاً لـ "ذا أثليتيكس"، ونظراً لتعقيدات تغطية شعار مرسيدس-بنز على سقف المجمع، تم استثناء أتلانتا من هذا الإجراء.

ملعب بوسطن (جيليت)

الفريق المضيف: نيو إنغلاند باتريوتس | السعة: 65000 متفرج

المباريات: هايتي ضد اسكتلندا، اسكتلندا ضد المغرب، العراق ضد النرويج، النرويج ضد فرنسا، إنجلترا ضد غانا، دور الـ 32، ربع النهائي.

من أجل بناء الملعب، كان على بوسطن أن تحفر للأسفل أولاً. ووفقاً لـ "سي بي إس نيوز"، قام المنظمون بتمزيق العشب الصناعي في فبراير/شباط ثم أزالوا 10 بوصات من الحصى التي كانت تقع تحت سطح الملعب. وتم الكشف عن أنظمة سليمة للري والتدفئة والتحكم في درجة الحرارة وشفط المياه كانت تُستخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تلا ذلك وضع الرمل والسيراميك المسامي والعشب، ثم فُرش مزيج "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق" بعد جهد استمر ستة أسابيع.

وقد وصف أحد مشرفي الملاعب عملية البناء بأكملها بأنها "مكثفة حقا". وبجانب وضع العشب، وإزالة محدودة للمقاعد، وإخفاء العلامات التجارية وشعارات الرعاة غير التابعين لكأس العالم، لا يبدو أن هناك أي تغييرات هيكلية أخرى رفيعة المستوى في البنية التحتية للملعب.

ملعب دالاس (تي أند أي تي)

الفريق المضيف: دالاس كاوبويز | السعة: 94000 متفرج

المباريات: هولندا ضد اليابان، اليابان ضد السويد، الأرجنتين ضد النمسا، الأردن ضد الأرجنتين، إنجلترا ضد كرواتيا، دور الـ 32 (مباراتان)، دور الـ 16، نصف النهائي.

يجلس الآن فوق العشب الصناعي الخاص بـ "الكاوبويز"، عشب مزروع في كولورادو. وفقاً لقناة "إن بي سي 5 نيوز" في دالاس-فورت وورث، قام مزيج من "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق" برحلة طولها حوالي 800 ميل إلى تكساس ليتم استخدامه في كأس العالم. وللمساعدة في الحفاظ على صحة العشب، يتم دعمه بنظام ري وتهوية، بالإضافة إلى 18 مصباح نمو وردي تم إحضارها إلى الملعب المغطى.

كما سلطت التقارير المحلية الضوء على أن سطح الملعب قد تم رفعه بمقدار أربعة أقدام – باستخدام 15 ألف طن من المواد – من أجل توفير مساحة لملعب كرة القدم الأكبر.

وأدت هذه العملية إلى إزالة عدد غير محدد من المقاعد من المستوى الأدنى للملعب. ومع استضافة ميسي وبعض مباريات الأدوار الإقصائية الكبرى، استثمر "الكاوبويز" ما يقرب من 300 مليون دولار في التجديدات.

ملعب هيوستن (إن أر جي)

الفريق المضيف: هيوستن تكسانز | السعة: 72000 متفرج

المباريات: ألمانيا ضد كوراساو، هولندا ضد السويد، الرأس الأخضر ضد السعودية، البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، البرتغال ضد أوزبكستان، دور الـ 32، دور الـ 16.

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مع نفس مزيج "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق" الذي يتلقاه الآخرون من كولورادو، سيكون لدى هيوستن تحضير مشابه لملعبها المغطى والذي سيتضمن مصابيح نمو متخصصة. وفي إذاعة "هيوستون بابليك ميديا"، تم نشر تفاصيل حول رحلة وتركيب الملعب؛ فعند وصولها على شاحنات مبردة، يبلغ طول كل لفة ضخمة من العشب 50 قدما، مما يتطلب آلة متخصصة لفك العشب لكل وحدة تزن ما بين 1800 إلى 2000 رطل.

بعد تركيب وحياكة ألياف البولي بروبيلين، تخطط هيوستن لتوظيف ثمانية موظفين بدوام كامل "سيعملون على هذا الملعب دون توقف، من يوم تركيبه حتى 5 يوليو/تموز، وربما لبضعة أيام بعد ذلك". إلى جانب التجديدات الأخرى وإزالة بعض مقاعد الزاوية التي بدأت في الصيف الماضي لتوسيع مساحة اللعب، بلغت التكلفة التقديرية (كما وردت في عام 2025) 15 مليون دولار.

ملعب كانساس سيتي (أروهيد)

الفريق المضيف: كانساس سيتي تشيفز | السعة: 73000 متفرج

المباريات: الإكوادور ضد كوراساو، تونس ضد هولندا، الأرجنتين ضد الجزائر، الجزائر ضد النمسا، دور الـ 32، ربع النهائي.

على الرغم من وجود عشب مفروش مسبقا في الملعب لمباريات الدوري الأمريكي، قامت كانساس سيتي بإعادة تعشيب سطح الملعب بملعب "برمودا" جديد. ولدعم ومساعدة العشب، تم وضع نظام هواء تحت الأرض للمساعدة في الحفاظ على جودة العشب.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للملعب، تمت إزالة المقاعد النمطية (التي استبدلت سابقا "عدة صفوف" من المقاعد الدائمة) لإفساح المجال لملعب كرة القدم الكامل.

ووفقاً لـ تايلور بور من قناة "فوكس 4″، تمت إزالة ما مجموعه 3500 مقعد. ومع استمرار التجديدات منذ عام 2024، روج الفيفا لأن الملعب "معتمد من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره الملعب الرياضي الخارجي الأكثر صخبا في العالم".

ملعب لوس أنجلوس (صوفي)

الفريق المضيف: لوس أنجلوس رامز، لوس أنجلوس تشارجرز | السعة: 70000 متفرج

المباريات: الولايات المتحدة ضد باراغواي، سويسرا ضد البوسنة والهرسك، تركيا ضد الولايات المتحدة، إيران ضد نيوزيلندا، بلجيكا ضد إيران، دور الـ 32 (مباراتان)، ربع النهائي.

تم تكليف ملعب لوس أنجلوس بتقديم المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد باراغواي، وقد بدأ اختبار الميدان منذ مارس/آذار 2025. مع وجود مزيج "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق" فوق العشب الصناعي، ستجلس طبقات متعددة من نظام إدارة المياه على ارتفاع قدمين أعلى من الملعب الموجود بالأسفل. جزء من هذا النظام الذي يتضمن قماشاً منفذاً، وعشباً، ورملًا يسمح للهواء بالتدفق من أجل التحكم في رطوبة الملعب الذي تم جلبه من واشنطن.

وسيتم استخدام مصابيح النمو للملعب شبه المغطى، وبناءً على اختبارات العام الماضي، قد تتطلب صيانة الملعب العشبي في لوس أنجلوس ما يصل إلى 30 موظفا. ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، تمت إزالة 100 مقعد من كل زاوية من زوايا الملعب لإفساح المجال لملعب كرة القدم المرتفع والأوسع.

ملعب ميامي (هارد روك)

الفريق المضيف: ميامي دولفينز | السعة: 65000 متفرج

المباريات: اسكتلندا ضد البرازيل، السعودية ضد أوروغواي، أوروغواي ضد الرأس الأخضر، كولومبيا ضد البرتغال، دور الـ 32، ربع النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث.

الدولفينز هم امتياز الرياضة الاحترافية الوحيد في الولايات المتحدة الذي يمتلك مزرعة عشب خاصة به، مما يعني أنهم سيحظون بالعملية الأكثر مباشرة حيث يمكنهم الاستمرار في استخدام صنف "البرمودا" الخاص بهم.

وبحسب رويترز، ستكون هناك مرحلة تحضيرية مدتها ثلاثة أيام لزراعة الملعب، والتي سيتبعها بعد ذلك حياكة ألياف صناعية داخل أرضية الملعب.

مع بناء ملعب أوسع من المعتاد مسبقا، لن يحتاج الملعب أيضاً إلى أي بناء ملحوظ في المدرجات السفلية لاستيعاب سطح ملعب كأس العالم. ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي للملعب سيكون الاضطرار إلى الانتقال بسرعة من استضافة سباق "فورمولا 1" في ميامي في مايو/أيار، إلى سبع مباريات كرة قدم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

ملعب نيويورك نيو جيرسي (ميتلايف)

الفريق المضيف: نيويورك جاينتس، نيويورك جيتس | السعة: 82500 متفرج

المباريات: البرازيل ضد المغرب، الإكوادور ضد ألمانيا، فرنسا ضد السنغال، النرويج ضد السنغال، بنما ضد إنجلترا، دور الـ 32، دور الـ 16، النهائي.

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ستستخدم المدن المضيفة ذات درجات الحرارة الأكثر برودة والملاعب المغطاة نفس مزيج "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق"، ولكن في ملعب نيويورك نيو جيرسي، وبسبب المناخ الأكثر دفئاً، تم اختيار عشب "البرمودا" المحب للحرارة. الملعب المقرر أن يستضيف حفنة من الدول القوية والمباراة النهائية المرتقبة في 19 يوليو/تموز المقبل، سيتكون من عدة طبقات (رمل، قماش منفذ، تهوية) تعلوها 600 لفة لتشكيل الملعب. وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه من أجل توفير مساحة لسطح كرة القدم الكامل، كان لا بد من إزالة ما مجموعه 1740 مقعدا من زوايا الملعب.

ملعب فيلادلفيا (لينكولن فينانشال فيلد)

الفريق المضيف: فيلادلفيا إيجلز | السعة: 69000 متفرج

المباريات: البرازيل ضد هايتي، كوت ديفوار ضد الإكوادور، كوراساو ضد كوت ديفوار، فرنسا ضد العراق، كرواتيا ضد غانا، دور الـ 16.

إذا بدأت تشعر بنمط قيام العديد من الملاعب بإزالة مقاعد في الزوايا، فإن فيلادلفيا لا تختلف عنهم. على الرغم من أن تقارير من "فيلادلفيا إنكوايرر" أشارت إلى أن تكاليف تجديدات كأس العالم ستكون ضئيلة، إلا أن الملعب لا يزال بحاجة إلى "إزالة صفوف من المقاعد" لإفساح المجال لملعب كرة القدم والمحيط الذي يحيط به.

وأشار الفيفا على موقعه الإلكتروني إلى أن السعة تبلغ 69000 متفرج، لكن تقارير من الوسيلة الإعلامية المحلية سلطت الضوء على أنها قد تكون ما بين 65 ألفا و67 ألفا.

أما بالنسبة لمزيج "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق"، فقد أشارت قناة "إيه بي سي" التابعة لفيلادلفيا إلى الطول الدقيق للشفرات نفسها، والذي تم تحديده ليتم قصه إلى 22 ملم بالضبط. مهمة محددة للغاية، لكن ربما لا تشكل تحديا شاقا لملعب كان يحتوي بالفعل على عشب طبيعي في المقام الأول.

ملعب منطقة سان فرانسيسكو باي (ليفيز)

الفريق المضيف: سان فرانسيسكو | السعة: 71000 متفرج

المباريات: قطر ضد سويسرا، تركيا ضد باراغواي، باراغواي ضد أستراليا، النمسا ضد الأردن، الأردن ضد الجزائر، دور الـ 32.

مع الخلفية الفريدة للغاية لاستضافة مباريات كأس العالم ومباراة "سوبر بول" في عام 2026، ليس من الصادم رؤية أن ملعب "ليفيز" قد خضع لتجديد بقيمة 200 مليون دولار في العامين الماضيين. وفقاً لـ "ذا أثليتيكس"، ذهب جزء من هذا التمويل إلى تصريف المياه في الملعب، والري والتهوية لعشب "البرمودا" الراسخ بالفعل.

وبالنظر إلى المدرجات، حلت المقاعد النمطية محل أماكن الزوايا الدائمة سابقا من أجل إزالتها وإفساح المجال لملعب كأس عالم كامل. هناك ترقيات أكثر روعة وتكلفة خارج الملعب تشمل شاشات فيديو ضخمة، وأجنحة، وإضافات صديقة للتكنولوجيا للجماهير، ولكن بالنسبة لملعب كرة القدم نفسه، لا يبدو أن هناك أي تعديلات رئيسية ستكون مطلوبة للملعب الذي يلعب بالفعل على العشب.

ملعب سياتل (لومن)

الفريق المضيف: سياتل سي هوكس | السعة: 69000 متفرج

المباريات: البوسنة والهرسك ضد قطر، الولايات المتحدة ضد أستراليا، بلجيكا ضد مصر، مصر ضد إيران، دور الـ 32، دور الـ 16.

مجهزاً بعشب صناعي، تطلب ملعب "لومن" استثماراً بقيمة 19.4 مليون دولار والذي سيغطي أيضاً تكاليف البنية التحتية والأمن والنقل، حسبما ذكرت "سياتل تايمز" في عام 2025. بدأ العمل بعد نهاية موسم الدوري الأمريكي الأخير، مما تطلب نشر ما يقرب من قدم من الرمل فوق العشب الصناعي للملعب. تم وضع مزيج "الرايجراس" و"عشب كنتاكي الأزرق" في مارس/آذار قبل مباراة ودية للمنتخب الوطني الأمريكي للسيدات ضد اليابان.

وفقاً لـ "سياتل تايمز"، فإن "تركيب وصيانة الملعب كان الجزء الأكبر" من مبلغ 19.4 مليون دولار المعتمد. أما بالنسبة للبنية التحتية للملعب، فإن استبدال مقاعد المدرجات في القسم الشمالي سيحتوي الآن على مساند للظهر، امتثالاً لبروتوكولات الفيفا. وبينما سيعود الملعب إلى العشب الصناعي بعد كأس العالم، فإن المقاعد الجديدة ستبقى. وسوف تستضيف سياتل المنتخب الوطني الأمريكي في دور المجموعات.