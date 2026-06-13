مباراة مصر ضد بلجيكا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعربية، يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري، صوب ملعب "سياتل" بالولايات المتحدة، الذي سيكون مسرحا لمواجهة قوية تجمع بين منتخبي مصر وبلجيكا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة لكلا الطرفين؛ إذ يدخل المنتخبان الغمار المونديالي بسجل خالٍ من الهزائم خلال رحلة التصفيات المؤهلة للبطولة.

ويسعى منتخب بلجيكا الملقب بـ"الشياطين الحمر" إلى تكرار انطلاقته القوية في نسخة قطر 2022 عندما استهل مشواره بالفوز على كندا، في حين يأمل "الفراعنة" في تأكيد تفوقهم التاريخي القريب، بعد أن حسموا آخر مواجهة ودية جمعت الطرفين قبيل مونديال قطر بنتيجة (2-1).

وإلى جانب الإثارة الفنية على المستطيل الأخضر، ستكون الأنظار شاخصة نحو ملعب المباراة في مدينة سياتل، الذي يتميز بتصميمه الهندسي الفريد على شكل "حدوة حصان"، مع نهاية شمالية مفتوحة تمنح المشجعين إطلالة خلابة على أفق المدينة.

ولا تقتصر مميزات هذا الملعب على الجانب الجمالي فحسب؛ بل يُصنف كأحد أكثر الملاعب ترهيبا للمنافسين، إذ دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مرتين (في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2013) كأعلى الملاعب المفتوحة صخبا وضجيجا جماهيريا في العالم، مما يمنح المواجهة المرتقبة أجواء حماسية استثنائية.

موعد مباراة مصر ضد بلجيكا في كأس العالم

تقام مباراة مصر ضد بلجيكا في "سياتل" بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء في عواصم بلاد المغرب العربي (تونس – الجزائر – المغرب) بحسب توقيتها المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بلجيكا

beIN SPORTS MAX 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

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تمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون الوجهة الرئيسية لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة جميع مباريات البطولة.

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