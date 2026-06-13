موعد مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم والقنوات الناقلة، نستعرض من خلاله تفاصيل القمة العربية الأوروبية.

يدخل منتخب تونس مباراته أمام منتخب السويد الإثنين على ملعب مونتيري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، وسط رغبة في إنهاء سلسلة من النتائج السلبية.

مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم

تقام مباراة تونس ضد السويد يوم الإثنين 15 يونيو/حزيران 2026 على ملعب بي بي في إيه في غوادالوبي بالمكسيك.

وتنطلق المباراة في الساعة الخامسة (05:00) صباحا بتوقيت قطر والسعودية ومصر، و(03:00) صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و(02:00) بتوقيت السويد.

قنوات البث الناقلة لمباراة تونس ضد السويد

بي إن سبورتس ماكس 2

بي إن سبورتس ماكس 4

بي إن سبورتس ماكس 5

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أهمية المباراة لكل منتخب

ويخوض المنتخبان أول مباراة لهما في البطولة، لكنهما يعيشان وضعا مختلفا على مستوى النتائج الأخيرة. فالسويد تعادلت 2-2 مع منتخب اليونان في مباراة ودية مطلع يونيو/حزيران الجاري، بفضل هدفي فيكتور غيوكيرس وغوستاف نيلسون، وحققت خلال عام 2026 انتصارين وتعادلا وهزيمة واحدة.

في المقابل، تعرض المنتخب التونسي لخسارة قاسية أمام منتخب بلجيكا بخماسية نظيفة في آخر مبارياته الودية، ليكتفي هذا العام بانتصار واحد وتعادل واحد مقابل 3 هزائم.

ورغم تفوق السويد على الورق، فإن آخر مواجهة مباشرة بين المنتخبين انتهت بفوز تونس بهدف دون رد في فبراير/شباط 2003.

ويُعد غيوكيرس أبرز أسلحة المنتخب السويدي هذا العام بعدما سجل 5 أهداف، بينما يتصدر فراس شواط وسيباستيان تونكتي قائمة هدافي تونس بهدف واحد لكل منهما.

أزمة هجومية تونسية

يعاني المنتخب التونسي من صعوبات واضحة على المستوى الهجومي، إذ فشل في هز الشباك خلال آخر 353 دقيقة لعبها في مختلف المسابقات، ويعود آخر هدف سجله إلى المباراة الودية أمام منتخب هايتي في مارس/آذار الماضي.