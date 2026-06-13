كلوزه يتوقع تحطيم رقمه التاريخي.. ويفضل ميسي

يتوقع مهاجم منتخب ألمانيا السابق ميروسلاف كلوزه أن يتم تحطيم رقمه التهديفي القياسي، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال كلوزه في حوار مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ (Süddeutsche Zeitung)": "أتوقع تحطيم الرقم القياسي الخاص بي في هذه البطولة، مع مشاركة أوسع للمنتخبات، فهناك عدد مباريات أكبر، ومنافسون أكثر للتسجيل في شباكهم".

أفضل هدافي المونديال

ويتصدر كلوزه -بطل نسخة عام 2014 مع منتخب ألمانيا- قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 16 هدفا، ويليه البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفا، ثم الألماني غيرد مولر برصيد 14 هدفا، ويتشارك بعدهم المركز الرابع كل من الفرنسي جوست فونتين ونجم الأرجنتين ليونيل ميسي، ولديهما 13 هدفا، ثم يأتي الفرنسي كيليان مبابي وله 12 هدفا بالمناصفة مع الأسطورة بيليه.

ليونيل ميسي وكيليان مبابي هما فقط اللذان يلعبان حاليا من الأسماء السابقة، ويقتربان من الرقم التاريخي ضمن هذه القائمة الأعلى تسجيلا في تاريخ كأس العالم.

وبما أن رقمه القياسي قد يكون في طريقه للتحطم، فإن كلوزه أضاف أنه يفضل أن يقوم بذلك ميسي.

وتخطى كلوزه -الذي يقود حاليا فريق نورنبرغ في الدرجة الثانية بألمانيا- الرقم القياسي المُسجل باسم البرازيلي رونالدو، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم 2014، بتسجيله هدفا خلال الفوز الضخم بسبعة أهداف مقابل هدف على المضيف البرازيل في مباراة لا تُنسى.