كأس العالم 2026.. واقعة مروعة أمام ملعب تدريب المنتخب الإيراني

عُثر، الجمعة، على جثة في حالة تحلل داخل صندوق سيارة متوقفة بالقرب من الملعب الذي يتدرب فيه المنتخب الإيراني خلال كأس العالم 2026، في تيخوانا شمال غربي المكسيك.

وجرى اكتشاف الواقعة المروّعة، بحسب وصف فرانس برس، في موقف سيارات أحد المتاجر مقابل ملعب "كاليينتي"، حيث يتوجه المنتخب الإيراني يوميا منذ وصوله الأحد، وعلى بُعد دقيقة واحدة بالسيارة من الفندق الذي يقيم فيه.

وفتحت الشرطة السيارة، وهي من نوع "تويوتا" رباعية الدفع رمادية اللون، ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة قوية. وعمل مختصون يرتدون بزّات بيضاء حول السيارة لفحص الجثة قبل نقلها من المكان.

وأوضح مكتب الادعاء العام في تيخوانا، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن دورية مراقبة هي التي عثرت على الجثة.

وجاء في تقرير أولي "عند تفتيش السيارة، لاحظت الدورية وجود شخص في مؤخرة صندوقها ملفوف داخل كيس أسود، وعليه آثار عنف".

وبحسب متحدث باسم الادعاء، كانت السيارة المشتبه بها متوقفة في المكان منذ الأربعاء.

وفي المكسيك، تُعد تيخوانا غالبا من بين أكثر المدن خطورة، إذ سُجّل فيها أكثر من 1200 جريمة قتل في عام 2025، وفق الإحصاءات الرسمية.

وأجبرت الحرب والتوترات مع الولايات المتحدة المنتخب الإيراني على اتخاذ هذه المدينة الحدودية مع كاليفورنيا والقريبة من سان دييغو، مقرا لمعسكره، بدلا من توكسون في ولاية أريزونا كما كان مقررا في البداية.

ومنذ وصوله، يحظى المنتخب الإيراني بإجراءات أمنية مشددة، وتواكب حافلة الفريق، في كل مرة يغادر فيها اللاعبون الفندق إلى الملعب، عدة مركبات تقل جنودا من الحرس الوطني مدججين بالسلاح، كما ترافقهم أيضا في طريق العودة.

وغادر المنتخب الملعب بعد دقائق قليلة فقط من نقل الجثة من المكان، الجمعة.