ديشان يحذر من خطر حقيقي يهدد نجوم كرة القدم

أطلق مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان تحذيرات قوية بشأن الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها اللاعبون في كرة القدم الحديثة، معتبرا أن الارتفاع المستمر في عدد المباريات والبطولات قد يقود إلى عواقب صحية خطيرة على المستويين البدني والذهني.

وجاءت تصريحات المدرب الفرنسي المخضرم قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2026، حيث يستعد "الديوك" لمواجهة السنغال في أولى مبارياتهم بالبطولة التي تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، بمشاركة 48 منتخبا وخوض 104 مباريات.

يرى ديشان أن كرة القدم العالمية دخلت مرحلة جديدة من التضخم في عدد البطولات والمباريات، الأمر الذي يفرض أعباء إضافية على اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم ومنتخباتهم على مدار العام دون فترات راحة كافية.

وأكد المدرب الفرنسي أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا، وما صاحب ذلك من استحداث أدوار إضافية في البطولة، أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع عدد المباريات بصورة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على كأس العالم فقط، بل يمتد إلى بطولات أخرى شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما جعل جدول المباريات أكثر ازدحاماً من أي وقت مضى.

تحذير من الاحتراق البدني والذهني

وخلال حديثه، شدد ديشان على أن المخاطر لم تعد نظرية أو بعيدة الاحتمال، بل أصبحت واقعا يهدد اللاعبين بشكل متزايد.

وقال المدرب الفرنسي إن "مؤشرات الخطر كانت واضحة منذ فترة طويلة"، موضحاً أن استمرار زيادة المباريات يرفع احتمالات تعرض اللاعبين لحالات إرهاق شديدة.

وأضاف أن "وجود بطولات إضافية إلى جانب كأس العالم يجعل من الصعب تجاهل خطر الاستنزاف البدني والذهني الذي يلاحق اللاعبين على أعلى المستويات".

وأكد ديشان أن اللاعب المعاصر أصبح مطالبا بخوض عدد هائل من المباريات والسفر المستمر والمشاركة في بطولات متلاحقة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حالته البدنية والنفسية.

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ورغم التطور الكبير في علوم الرياضة والقدرة على قياس الأحمال البدنية بدقة، يرى ديشان أن الجانب الذهني لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام الأجهزة الفنية والطبية.

وأوضح أن الخبراء باتوا قادرين على تحديد مستويات الإرهاق البدني لدى اللاعبين من خلال البيانات والمؤشرات العلمية، لكن الأمر يختلف تماما عندما يتعلق بالحالة الذهنية.

وقال إن "الإرهاق النفسي لا يمكن قياسه بالأرقام أو الأجهزة، رغم أنه قد يكون أكثر تأثيرا من الإرهاق البدني في بعض الأحيان".

وأشار إلى أن الحالة الذهنية تلعب دورا محوريا في أداء لاعب كرة القدم، وأن تراجع التركيز أو الدافع النفسي نتيجة الضغوط المتواصلة قد ينعكس بصورة مباشرة على الأداء داخل الملعب.

فترات راحة أقصر وتحضيرات أكثر صعوبة

وتطرق مدرب المنتخب الفرنسي إلى مشكلة أخرى تتمثل في تقلص فترات التعافي بين المواسم والبطولات.

وأوضح أن اللاعبين باتوا يحصلون على وقت أقل للراحة واستعادة لياقتهم البدنية والذهنية، في الوقت الذي تتزايد فيه متطلبات المنافسة عاما بعد آخر.

وأضاف أن فترات الإعداد للبطولات الكبرى أصبحت أقصر من السابق، ما يجعل مهمة المدربين أكثر تعقيداً في تجهيز اللاعبين بالصورة المثالية.

كأس العالم الأكبر في التاريخ

تأتي تصريحات ديشان في وقت تستعد فيه فرنسا لخوض منافسات النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، والتي تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وتقام البطولة بنظام جديد يرفع عدد المباريات إلى 104، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المسابقة، ما يعكس حجم التوسع الذي شهدته البطولة خلال السنوات الأخيرة.

ويأمل المنتخب الفرنسي في المنافسة بقوة على اللقب العالمي، لكن مدربه يرى أن نجاح البطولات الكبرى يجب ألا يكون على حساب صحة اللاعبين وقدرتهم على الاستمرار في أعلى مستويات الأداء.

وتحمل تصريحات ديشان رسالة واضحة إلى الجهات المنظمة لكرة القدم العالمية، مفادها أن التوسع المستمر في البطولات يحتاج إلى مراجعة دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين الجوانب التجارية والتنظيمية من جهة، والحفاظ على صحة اللاعبين من جهة أخرى.

فبالنسبة للمدرب الذي عاش أمجاد كأس العالم لاعبا عام 1998 ومدربا عام 2018، فإن مستقبل اللعبة لا يرتبط فقط بزيادة عدد المباريات والبطولات، بل بقدرة كرة القدم على حماية العنصر الأهم فيها، وهو اللاعب.

ومع اقتراب انطلاق المنافسات، يبقى تحذير ديشان بمثابة جرس إنذار جديد في ملف بات يثير قلق العديد من المدربين واللاعبين حول العالم، وسط مخاوف من أن يتحول ضغط المباريات المتزايد إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه كرة القدم الحديثة.