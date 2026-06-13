"تعسفي وظالم".. حكومة غانا تشعل أزمة دبلوماسية مع كندا دفاعا عن بارتي

قدمت حكومة غانا السبت احتجاجا رسميا على خلفية رفض كندا منح تأشيرة دخول للاعب توماس بارتي الذي يحاكم في بريطانيا بتهم اغتصاب، للمشاركة في كأس العالم.

وقال وزير الخارجية الغاني سام أوكودزيتو أبلاكوا في بيان إن غانا تعترض على "القرار التعسفي وغير العادل للغاية" برفض طلب تأشيرة دخول مقدم من بارتي، "وهو لاعب أساسي في المنتخب الوطني الغاني الأول".

وأضاف "أرسلت غانا مذكرة احتجاج رسمية" إلى كندا إحدى الدول المضيفة إلى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، وتابع أن "المذكرة طلبت أيضا من كندا مراجعة قرارها المؤسف".

وأردف قائلا "مع احترامنا لحق كندا السيادي في تطبيق قوانين الهجرة، ترى غانا أن الاعتماد على اتهامات لم تثبت صحتها في غياب قرار قضائي يثير تساؤلات جوهرية حول العدالة والتناسب".

ولن يتمكن بارتي (33 عاما) لاعب وسط أرسنال الإنجليزي السابق وفياريال الإسباني الحالي من السفر إلى تورنتو، حيث تستهل غانا مشوارها في كأس العالم بمواجهة بنما في 17 يونيو/حزيران. وقد أقام المنتخب الغاني معسكره التدريبي في الولايات المتحدة، في جامعة براينت بمدينة بوسطن.

ومن المفترض أن يكون بارتي مؤهلا للمشاركة في مباريات غانا اللاحقة ضمن المجموعة الثانية عشرة أمام إنجلترا وكرواتيا، واللتين ستقامان في الولايات المتحدة.

وكان بارتي قد دفع ببراءته من سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي واحدة تتعلق بادعاءات مقدمة من أربع نساء بين عامي 2020 و2022. ومن المقرر أن يمثل اللاعب أمام المحكمة العام المقبل.

وضمن السياق ذاته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر المنتخب الغاني في بوسطن إلى كندا لخوض مباراته الافتتاحية ضد بنما.

وأوضح أنه "غير مشارك في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المضيفة، بما في ذلك البت في طلبات التأشيرات".