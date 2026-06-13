هالاند يستعد لمباراة العراق بـ"طقوس غريبة"

خلف جدران معسكر ‘جرينسبورو’ المعزول، حيث يتأهب منتخب النرويج لكسر غياب دام 28 عاماً عن المونديال، يعيش النجم إرلينغ هالاند حالة من الهدوء التي تسبق العاصفة؛ لا تدريبات شاقة ولا ضجيج إعلامي، بل عالم يختزله في طقوس غريبة من الجولف وألعاب الفيديو، ونصائح أبوية لزميله ليو أوستيجارد وسط أجواء تغلفها مشاعر الترقب والقلق قبل ساعات من المواجهة الأولى التي ستضعهم في مواجهة نارية مع المنتخب العراقي.

نصيحة من "تجربة شخصية" وعلى قناة "سبيلر هوتيليت" (فندق اللاعبين) الرسمية للمنتخب النرويجي على يوتيوب، لم يتمالك هالاند نفسه من الضحك عندما سُئل عن النصيحة التي يوجهها لزميله أوستيجارد، الذي سيغيب عن لحظة ولادة طفله الأول بسبب التزاماته الوطنية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 موعد مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس ضد السويد في كأس العالم والقنوات الناقلة list 2 of 2 كلوزه يتوقع تحطيم رقمه التاريخي.. ويفضل ميسي end of list

وقال هالاند: "أولاً وقبل كل شيء، كنت سأقول له أن يكون حاضراً أثناء الولادة، تلك هي نصيحتي الأولى!". وأضاف المهاجم الذي خاض تجربة الأبوة لأول مرة في أواخر 2025: "ستكون هذه روتيناً يومياً جديداً، وفترة صعبة، لكنها في الوقت ذاته فترة جميلة للغاية".

ويخوض "الفايكينغ" منافسات كاس العالم ضمن المجموعة التاسعة التي تضمه إلى جانب العراق، السنغال، وفرنسا. وفي ظل نظام البطولة الجديد الذي يضم 48 منتخباً، ينتظر النرويجيون حتى يوم الأربعاء القادم لخوض مواجهتهم الأولى ضد العراق في مدينة بوسطن.

وعن أجواء المعسكر، أوضح أوستيجارد أن الجولف أصبح نشاطاً رئيسياً لكسر الجمود، قائلاً: "لعبنا الكثير من الجولف. أنا مبتدئ في هذه الرياضة بينما إرلينج متميز للغاية، لذا كان من الرائع أن نمارس هذا النشاط ونقوم بأمور أخرى لتمضية الوقت".

بدوره، كشف هالاند عن ذوقه في الترفيه عن نفسه قائلاً: "كل شخص لديه ما يحبه؛ البعض يفضل لعب الورق، لكننا نفضل الجولف، ونمزح كثيراً، ونلعب (سوبر ماريو) و(بوكيمون). نحن نعرف تماماً كيف نستمتع بوقتنا".

إعلان

ولا يخفي هالاند مشاعره تجاه البطولة التي تشارك فيها بلاده بعد غياب طويل، حيث قال: "لدي شعور جيد، وأتطلع حقاً لبدء المنافسات، وبدأت أشعر ببعض القلق الإيجابي. إنها مسألة المضي قدماً نحو المباراة الأولى، وبعد ذلك علينا أن نأمل في تقديم الأفضل".