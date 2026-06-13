رياضة|بطولات عالمية|بيرو

بسبب شغفه بالمونديال.. خطة بوليسية طريفة تسقط تاجر مخدرات (فيديو)

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Mascots of the World Cup, Maple the Moose (L), Zayu the Jaguar (C) and Clutch the Bald Eagle pose for a picture ahead of the 2026 World Cup Group A football match between South Korea and the Czech Republic at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 11, 2026. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)
مابل وزايو وكلتش التمائم الرسمية لمونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 13/6/2026

في واقعة طريفة استلهمت أجواء كأس العالم 2026، نفذت الشرطة في العاصمة البيروفية ليما عملية مداهمة لمشتبه به في قضايا المخدرات، مستخدمة تنكرا غير معتاد تمثل في ارتداء عناصرها أزياء تمائم المونديال الرسمية بحسب ما نقل موقع "ذا أتلتيك" (The Athletic) .

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تم نشرها عنصرين من الشرطة يرتديان زي "مايبل الموظ" و"كلاتش النسر الأصلع" وهما يقتحمان بوابة معدنية باستخدام مطرقة خاصة، قبل أن يتمكنا من توقيف المشتبه به داخل المنزل.

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وأوضح العقيد في الشرطة الوطنية البيروفية كارلوس فريدي ألكانتارا أوبريغون أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية أكدت أن المطلوب من أشد المتابعين لكرة القدم ويعيش أجواء كأس العالم بحماس كبير، مما دفع الشرطة إلى استغلال ذلك للتقرب منه دون إثارة الشكوك.

وأضاف أن الخطة نجحت رغم سقوط رؤوس التمائم الضخمة عن بعض العناصر خلال الاقتحام، مؤكدا أن الهدف تحقق بتوقيف المشتبه به وضبط أسلحة ومواد يشتبه بأنها مخدرات داخل الموقع.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها وحدة "الفرقة الخضراء" التابعة لشرطة ليما إلى أساليب تنكر مبتكرة؛ إذ سبق لعناصرها أن نفذوا عمليات مشابهة وهم يرتدون أزياء حيوان الكابيبارا في عيد الحب، وشخصيات الأبطال الخارقين خلال احتفالات الهالوين، ضمن جهودها لمكافحة تجارة المخدرات الصغيرة والجريمة المحلية.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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