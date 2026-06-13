بالبصمة الأمريكية.. حفل افتتاح ثالث لكأس العالم 2026

اختتمت الولايات المتحدة، الجمعة، سلسلة الحفلات الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما سبقتها كل من المكسيك وكندا بحفلتين قبيل مباراتي المنتخبين في البطولة، التي تستضيفها الدول الثلاث في الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.

وانطلقت مراسم الافتتاح الأمريكية لكأس العالم 2026 بعروض فنية رائعة قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب المضيف ضد باراغواي في لوس أنجلوس والتي انتهت بتحقيق المنتخب الأمريكي نصرا عريضا بنتيجة 4-1.

وبدأ الحفل رسميا بعزف موسيقي على الطبول، إيذانا ببدء احتفالات الولايات المتحدة بافتتاح كأس العالم.

وتضمن الحفل عرضا مميزا على الطبول قبل أن يصعد كل من فيوتشر وتايلا إلى المسرح لأداء أغنيتهما "جيم تايم".

واختتمت ليسا وأنيتا وريما الحفل بأغنيتهن العالمية "جولز"، التي تمزج بين موسيقى البوب اللاتينية والكيبوب والأفرو بيتس، كجزء من الألبوم الرسمي لكأس العالم، حسبما نقلت صحيفة إندبندنت (Independent) البريطانية.

وقدّمت كاتي بيري أغنية "واندر" بعد استعراض المنتخبات وقبل انطلاق المباراة مباشرة برفقة فتى صغير يُدعى تيوس، كان قد سجل الأغنية معها في الأصل.