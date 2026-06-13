رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

بالبصمة الأمريكية.. حفل افتتاح ثالث لكأس العالم 2026

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TOPSHOT - Fans watch the opening ceremony of the 2026 World Cup football tournament ahead of the Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood, California, on June 12, 2026. (Photo by ETIENNE LAURENT / AFP)
جفل الافتتاح الأمريكي للمونديال كان موسيقيا وعامرا بالألوان والرقصات (الفرنسية)
Published On 13/6/2026

اختتمت الولايات المتحدة، الجمعة، سلسلة الحفلات الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما سبقتها كل من المكسيك وكندا بحفلتين قبيل مباراتي المنتخبين في البطولة، التي تستضيفها الدول الثلاث في الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.

وانطلقت مراسم الافتتاح الأمريكية لكأس العالم 2026 بعروض فنية رائعة قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب المضيف ضد باراغواي في لوس أنجلوس والتي انتهت بتحقيق المنتخب الأمريكي نصرا عريضا بنتيجة 4-1.

TOPSHOT - Artists perform during the opening ceremony of the 2026 World Cup football tournament ahead of the Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
مجسم ضخم لكأس العالم بحفل الافتتاح الأمريكي للمونديال (الفرنسية)

وبدأ الحفل رسميا بعزف موسيقي على الطبول، إيذانا ببدء احتفالات الولايات المتحدة بافتتاح كأس العالم.

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وتضمن الحفل عرضا مميزا على الطبول قبل أن يصعد كل من فيوتشر وتايلا إلى المسرح لأداء أغنيتهما "جيم تايم".

واختتمت ليسا وأنيتا وريما الحفل بأغنيتهن العالمية "جولز"، التي تمزج بين موسيقى البوب اللاتينية والكيبوب والأفرو بيتس، كجزء من الألبوم الرسمي لكأس العالم، حسبما نقلت صحيفة إندبندنت (Independent) البريطانية.

وقدّمت كاتي بيري أغنية "واندر" بعد استعراض المنتخبات وقبل انطلاق المباراة مباشرة برفقة فتى صغير يُدعى تيوس، كان قد سجل الأغنية معها في الأصل.

المصدر: الألمانية

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