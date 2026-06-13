بسبب البند 702.. فراغ يحرم واشنطن من أخطر أدوات المراقبة بالمونديال

في تطور لافت تزامن مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026، انتهت صلاحية أحد أبرز برامج المراقبة والاستخبارات في الولايات المتحدة، ما أثار موجة من القلق داخل الأوساط الأمنية والسياسية، في وقت تستضيف فيه البلاد واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية في العالم وسط حضور جماهيري دولي واسع.

ويأتي هذا التطور في لحظة حساسة تشهد فيها الولايات المتحدة تدفقاً جماهيرياً ضخماً من مختلف دول العالم، بالتزامن مع استمرار حالة الانقسام السياسي في واشنطن حول مستقبل أدوات جمع المعلومات الاستخباراتية.

انتهاء صلاحية أداة استخباراتية محورية

انتهت في الثاني عشر من يونيو الجاري صلاحية بند قانوني رئيسي يشار إليها بـ (البند 702) كان يتيح للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية جمع اتصالات أهداف أجنبية خارج البلاد دون الحاجة إلى إذن قضائي، بما في ذلك الحالات التي قد تتضمن أطرافاً داخل الولايات المتحدة.

ويُعد هذا البند من أهم الأدوات التي تعتمد عليها واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، غير أن فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق لتمديده أدى إلى توقف العمل به، ما فتح باباً واسعاً للنقاش حول انعكاساته الأمنية والقانونية.

ما هو البند 702؟

هو بند ضمن قانون أمريكي يسمح لـ وكالات الاستخبارات الأمريكية بـ:

جمع اتصالات أشخاص أجانب خارج الولايات المتحدة.

دون الحاجة إلى إذن قضائي فردي مسبق.

حتى لو كانت هذه الاتصالات تمر عبر خوادم أو أطراف داخل أمريكا بالصدفة.

في خضم هذه التطورات، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن تأمين كأس العالم يمثل أولوية قصوى للأجهزة الأمنية الأمريكية، نظراً لحجم الحدث واتساع نطاقه.

وقال كاش باتيل في تصريح رسمي: "منع الهجمات الإرهابية خلال كأس العالم يمثل أولوية قصوى للمكتب، ونحن نتعامل مع البطولة باعتبارها أحد أكبر الأحداث الرياضية التي ستشهدها الولايات المتحدة على الإطلاق".

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وأضاف: "استغل المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر أفكارهم المتطرفة، ولذلك سنعمل دون توقف لضمان سلامة اللاعبين والجماهير وجميع الزوار".

على الجانب السياسي، حذر كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر من أن الوضع الحالي لم يُختبر عملياً من قبل، ما يثير تساؤلات حول قدرة الأجهزة والشركات على التعامل مع الفراغ القانوني الناتج.

وقال مارك وارنر: "هذه المسألة لم تُختبر فعلياً حتى الآن، وما نعتقده هو أن شركات الاتصالات والتكنولوجيا لن تقدم المعلومات المطلوبة دون وجود غطاء قانوني يحميها".

وأضاف محذراً: "إذا لم يحصل مزودو الخدمات على الحصانة القانونية اللازمة، فقد يتوقفون عن التعاون في تبادل المعلومات، وهو ما قد يخلق فجوة خطيرة في العمل الأمني".

توقيت حساس يتزامن مع كأس العالم

يتزامن هذا التطور مع استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لكرة القدم، وهو حدث عالمي ضخم تشارك فيه 48 دولة، ويجذب ملايين المشجعين إلى أكثر من عشر مدن أمريكية.

وتزداد المخاوف في ظل التوترات الدولية المتصاعدة، ما يضع الأجهزة الأمنية أمام تحديات إضافية لضمان حماية البطولة من أي تهديدات محتملة.

وفي هذا السياق، شددت السلطات الأمنية على أن حجم الحدث يتطلب أعلى درجات التنسيق والاستعداد، خصوصاً مع توقعات بأن يكون واحداً من أكبر التجمعات الجماهيرية في تاريخ البلاد.

وأدى انتهاء صلاحية البند الاستخباراتي إلى تعميق الخلافات بين التيارات السياسية في واشنطن، بين من يرى ضرورة فرض قيود صارمة على عمليات المراقبة لحماية الخصوصية، وبين من يعتبر أن هذه الأدوات ضرورية للحفاظ على الأمن القومي.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس، حيث تحاول المؤسسات التشريعية إيجاد صيغة توافقية تسمح باستعادة العمل بالنظام دون المساس بالضمانات القانونية.

"قنبلة موقوتة" في قلب الجدل السياسي

يحذر خبراء أمنيون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤثر على قدرة الأجهزة المختصة في التعامل مع التهديدات المحتملة خلال كأس العالم، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في أعداد الزوار وتعدد الجنسيات المشاركة.

وفي المقابل، تشير تقديرات رسمية إلى أن بعض التصاريح القضائية السابقة ما تزال سارية حتى العام المقبل، ما قد يخفف جزئياً من حدة المخاوف، لكنه لا ينهي حالة الجدل القائمة.

وفي تطور لافت، وصف كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر الوضع بأنه أشبه بـ"قنبلة موقوتة"، محذراً من تداعيات استمرار الجمود السياسي خلال فترة حساسة مثل كأس العالم.

وقال وارنر: "مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث أي خلل أمني. وإذا حدث ذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة، ولا نريد الدخول إلى هذه البطولة دون امتلاك أدواتنا الكاملة".

بين الجدل السياسي والانقسام التشريعي والمخاوف الأمنية، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام اختبار معقد يتزامن مع استضافة أكبر حدث رياضي في العالم.

وفي ظل استمرار النقاش حول مستقبل أدوات المراقبة، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان الخصوصية، في وقت تتجه فيه أنظار العالم إلى الملاعب أكثر من مكاتب السياسة في واشنطن.