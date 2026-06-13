مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة من العيار الثقيل أمام نظيره الأوروغوياني، فجر الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، في لقاء تحبس فيه جماهير الكرة العربية والسعودية الأنفاس على وجه الخصوص.

ويحتضن ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية هذا الصدام المونديالي، حيث يتطلع "الأخضر" السعودي إلى بداية إيجابية تدعم حظوظه مبكرا في خطف إحدى بطاقات العبور من دور المجموعات، وتكرار عروضه القوية في كأس العالم.

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ويدخل المنتخب السعودي غمار البطولة تحت قيادة مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي يعول بشكل كبير على ركائز الفريق الأساسية وعناصره ذات الخبرة الدولية التي اكتسبتها في المشاركات الأخيرة، فضلا عن تسليح اللاعبين بالدوافع والطموح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد للكرة السعودية.

في المقابل، يدخل منتخب أوروغواي المواجهة بطموحات كبرى، مستنداً إلى حنكة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا، ومجموعته المدججة بالنجوم الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسهم قائد خط وسط ريال مدريد الإسباني فيديريكو فالفيردي، ومهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز.

موعد مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم

تقام مباراة السعودية ضد أوروغواي يوم الثلاثاء المقبل 16 يونيو/حزيران الجاري على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة السعودية ضد أوروغواي

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

وتمتلك شبكة beIN SPORTS الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون الوجهة الرئيسية لعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة جميع مباريات البطولة.

تاريخ المواجهات بين السعودية وأوروغواي

وتكتسي المباراة أهمية بالغة في حسابات التأهل لكلا الطرفين، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى منافسة معقدة وضارية في المجموعة الثامنة؛ لذا فإن اقتناص النقاط الثلاث في جولة الافتتاح يمثل مفتاح العبور الآمن.

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وتحمل لغة التاريخ ندية وتكافؤًا بين المنتخبين؛ إذ التقى الفريقان تاريخيا في ثلاث مواجهات فقط، يتقاسمان فيها سجل الانتصارات بالتساوي.

وتعود آخر مواجهة رسمية بينهما إلى مونديال روسيا 2018، عندما تفوقت أوروغواي بهدف نظيف، وذلك بعد مواجهة ودية احتضنتها الأراضي السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2014 انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

أما أولى اللقاءات المسجلة بين الطرفين، فقد صبّت في مصلحة "الأخضر" الذي حسم مواجهة ودية مثيرة في مارس/آذار 2002 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ لتقف المحصلة الإجمالية عند فوز وحيد لكل منتخب، وتعادل واحد فرض نفسه على تاريخ مواجهاتهما.