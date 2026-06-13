أزمة النجوم الـ7.. الاتحاد المصري يحسم الجدل حول قمصان المنتخب في كأس العالم

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل الذي أثير خلال الساعات الأخيرة بشأن قمصان المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً أن جميع التعديلات التي طرأت على القمصان جاءت وفقاً للوائح المنظمة للبطولة، وأن الأمر لا يمثل أي أزمة أو مفاجأة داخل معسكر منتخب الفراعنة.

وجاء توضيح الاتحاد المصري بعدما تداولت وسائل إعلام ومنصات مختلفة أنباء حول إزالة النجوم التي ترمز إلى بطولات المنتخب القارية من قمصان اللاعبين قبل انطلاق منافسات كأس العالم، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين الجماهير المصرية.

مخاطبة مبكرة من الاتحاد الدولي

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأمر ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عدة أشهر مضت، عندما تلقى اتحاد الكرة إخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بعدم السماح بوضع النجوم الخاصة بالبطولات القارية على قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي ضمن اللوائح المعتمدة للبطولة، ويتم تطبيقه على جميع المنتخبات دون استثناء، مشيراً إلى أن المنتخب المصري كان على علم كامل بهذا القرار منذ فترة طويلة.

وأضاف البيان أن مسؤولي الاتحاد المصري اتخذوا جميع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة منذ وصول التعليمات الرسمية، وهو ما يعني أن الأمر لم يشكل أي أزمة أو حالة ارتباك قبل انطلاق البطولة العالمية.

تعديلات فنية على الأرقام

ولم تقتصر التعديلات المطلوبة على إزالة النجوم القارية فقط، إذ أشار الاتحاد المصري إلى أن الاتحاد الدولي طلب أيضاً تعديل لون الأرقام الموجودة على قمصان المنتخب.

وبحسب البيان، فقد جرى استبدال اللون الذهبي المستخدم في الأرقام باللون الأبيض، وذلك لضمان وضوح الرؤية بصورة أفضل خلال المباريات والنقل التلفزيوني.

وأكد الاتحاد أن هذه التعديلات تعد من الإجراءات التنظيمية والفنية المعتادة التي تسبق البطولات الكبرى، وأن الشركة المسؤولة عن الملابس الرياضية الخاصة بالمنتخب نفذت جميع التعديلات المطلوبة وفق اللوائح المعتمدة.

استعدادات للمشاركة الرابعة

ويأتي هذا التوضيح في وقت يواصل فيه المنتخب المصري استعداداته لخوض منافسات كأس العالم، حيث يفتتح مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم الاثنين المقبل.

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كما يخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً منتخبي نيوزيلندا وإيران، وسط آمال كبيرة بتحقيق ظهور مميز يعيد الفراعنة إلى دائرة المنافسة العالمية.

وتحمل نسخة 2026 أهمية خاصة للمنتخب المصري، كونها المشاركة الرابعة في تاريخه بنهائيات كأس العالم بعد ظهوره الأول عام 1934، ثم مشاركته في نسخة 1990، قبل أن يعود مجدداً إلى البطولة في نسخة 2018.

ويتطلع المنتخب المصري خلال النسخة الحالية إلى تحقيق نتائج أفضل من مشاركاته السابقة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي تسبق انطلاق المنافسات، ورغبة الجماهير في رؤية الفراعنة يحققون حضوراً قوياً على الساحة العالمية.

الاتحاد المصري يطمئن الجماهير

ومن خلال بيانه الرسمي، سعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى طمأنة الجماهير والتأكيد على أن جميع الإجراءات المتعلقة بقمصان المنتخب تمت وفق لوائح البطولة وبعلم مسبق من جميع الأطراف المعنية.

كما شدد على أن التركيز داخل معسكر المنتخب ينصب بالكامل على الاستعداد للمباريات المقبلة، وأن التعديلات الخاصة بالقمصان لن يكون لها أي تأثير على استعدادات الفريق أو أهدافه خلال منافسات كأس العالم.

وبذلك أغلق اتحاد الكرة باب الجدل حول قمصان المنتخب الوطني، مؤكداً أن ما جرى يعد إجراءً تنظيمياً معتاداً تخضع له جميع المنتخبات المشاركة في البطولة، في انتظار انطلاق رحلة الفراعنة في المونديال وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية.