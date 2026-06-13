ترامب يسرق انتصار اللاعبين.. جدل سياسي وجماهيري في افتتاح المونديال بأمريكا

لم تكن المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي في نهائيات كأس العالم 2026 مجرد حدث رياضي عادي بالنسبة لوسائل الإعلام العالمية، بل تحولت إلى مناسبة استثنائية امتزجت فيها الرياضة بالسياسة والإعلام، بعدما خطف غياب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جانباً كبيراً من الاهتمام الذي كان من المفترض أن ينصب بالكامل على ظهور الدولة المضيفة في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

ورغم النجاح الذي حققته الولايات المتحدة في بداية مشوارها بالمونديال بالفوز على باراجواي 4-1، فإن المتابع للتغطيات الإعلامية الأمريكية والبريطانية والأوروبية لاحظ أن النقاش تجاوز حدود المستطيل الأخضر، ليتناول صورة البطولة داخل الولايات المتحدة، والأجواء المصاحبة للمباراة، والأهم من ذلك غياب الرئيس الأمريكي عن هذا الحدث التاريخي.

انطلاقة تليق بالدولة المضيفة

ركزت الصحافة الأمريكية بصورة كبيرة على أهمية المباراة باعتبارها تمثل الظهور الأول للبلد المضيف أمام جماهيره في بطولة ينتظرها الأمريكيون منذ سنوات طويلة.

وأشارت منصة "أكسيوس" الأمريكية إلى أن منتخب البلاد قدم بداية مثالية عززت حالة التفاؤل داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية، معتبرة أن الانتصار الكبير في المباراة الافتتاحية منح البطولة دفعة قوية منذ يومها الأول.

كما أولت وسائل الإعلام الأمريكية اهتماماً واسعاً بالأجواء الاحتفالية التي سبقت المباراة، والعروض الفنية المصاحبة لها، مؤكدة أن الولايات المتحدة أرادت من خلال هذا الافتتاح أن تقدم صورة تعكس حجم الحدث العالمي الذي تستضيفه.

ورأت العديد من التقارير الأمريكية أن المباراة مثلت فرصة لإبراز قدرة الولايات المتحدة على تنظيم واحدة من أكبر النسخ في تاريخ كأس العالم، في ظل المشاركة القياسية للمنتخبات واتساع رقعة الاستضافة.

الإعلام الأمريكي أولى اهتماماً كبيراً بالعرض الموسيقي والافتتاحي الذي شاركت فيه أسماء عالمية (نجوم موسيقى وبوب)، واعتُبر جزءاً من تجربة مونديال أمريكي بطابع "سوبر بول"، حيث امتزجت الرياضة بالترفيه.

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وأحيا حفل افتتاح كأس العالم 2026 الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية (والذي أقيم في ملعب صوفي بمدينة لوس أنجلوس) النجمة العالمية كاتي بيري، والنجم الكولومبي ريما ، والفنانة البرازيلية أنيتا، ونجمة الكيبوب العالمية ليسا، ومغني الراب فيوتشر.

المدرجات الشاغرة تثير الاستياء

رغم أن المباراة شهدت حضورًا جماهيريًا تجاوز 70 ألف متفرج داخل ملعب "سوفي ستاديوم"، فإن لقطات الحفل الافتتاحي الذي سبق صافرة البداية أظهرت مقاعد شاغرة في عدة مناطق، ما دفع جماهير عبر مواقع التواصل إلى انتقاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرين أن المشهد لم يرقَ إلى مستوى الحدث العالمي بحسب موقع "تالك سبورت".

وعلى منصات التواصل، عبّر مشجعون عن استيائهم، حيث قارن البعض بين حفل الافتتاح في الولايات المتحدة ونظيره في المكسيك، مشيرين إلى فارق الأجواء والحضور الجماهيري. وكتب أحدهم أن “المشهد لم يكن مناسبًا لافتتاح كأس العالم”، بينما اعتبر آخرون أن “تجربة بيع التذاكر بأسعار مرتفعة” ساهمت في هذا الفراغ النسبي.

في بريطانيا، لم يقتصر الاهتمام على الجانب الرياضي، إذ خصصت صحف بارزة مساحات واسعة للحديث عن المشهد العام الذي أحاط بالمباراة.

ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية المباراة بأنها بداية قوية للمنتخب الأمريكي وللبطولة بشكل عام، لكنها أشارت أيضاً إلى أن الحدث لم يخل من قضايا جانبية استحوذت على جزء من الاهتمام الإعلامي، أبرزها غياب الرئيس الأميركي عن الحدث الكبير.

بدورها جعلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية غياب الرئيس الأمريكي محوراً رئيسياً في تغطيتها، مؤكدة أن عدم حضور رئيس الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده يعد أمراً غير مألوف في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة الدول المستضيفة في النسخ السابقة حرصوا غالباً على الوجود في مثل هذه المناسبات، لما تمثله من قيمة رمزية وسياسية وإعلامية كبيرة.

كما تناولت وسائل إعلام بريطانية أخرى قضية أسعار التذاكر والمقاعد التي بدت شاغرة في بعض أجزاء المدرجات، معتبرة أن هذه القضية أصبحت من أبرز الملفات التي رافقت البطولة منذ انطلاقها.

ترامب.. الغائب الحاضر

ورغم أن ترامب لم يكن موجوداً في المدرجات، فإن اسمه كان حاضراً بقوة في معظم التغطيات الإعلامية الغربية.

فقد وصفت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية غيابه بأنه حدث استثنائي وغير معتاد، بالنظر إلى أهمية المناسبة وحجم الاهتمام العالمي الذي تحظى به.

كما أشارت تقارير إعلامية متعددة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ترأس الوفد الرسمي للولايات المتحدة خلال المباراة، في خطوة فسرتها بعض التحليلات على أنها محاولة لضمان تمثيل رسمي للدولة في الحدث.

وفي المقابل، أوضحت مصادر أمريكية أن السبب الرسمي لغياب ترامب يعود إلى ارتباطات رئاسية داخل العاصمة واشنطن وجدول أعمال مزدحم حال دون حضوره.

وأبرزت بعض وسائل الإعلام الأمريكية جانباً آخر من القصة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي حرص على التواصل مع لاعبي المنتخب قبل المباراة، حيث نقل إليهم رسالة دعم وتمنيات بالتوفيق في مستهل مشوارهم بالمونديال.

رسالة تحفيز للمنتخب الأمريكي

ورغم غيابه عن الافتتاح حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إجراء اتصال هاتفي مع ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، ولاعبي الفريق، قبل ساعات من مواجهة باراغواي في مستهل مشوارهم بكأس العالم 2026.

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وقال ترامب في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب الأمريكي، عبر منصة إكس: "اتصلت لأقول لك إنك رجل رائع ومدرب رائع، لقد سمعت الكثير عن سجلك الحافل ونجاحاتك".

وأضاف

الرئيس الأمريكي مخاطبا بوتشيتينو واللاعبين: "أعرف مدى جودة هذا الفريق، وأعتقد أن لديكم فرصة حقيقية للذهاب بعيدا في البطولة والوصول إلى النهاية، أتمنى لكم كل التوفيق".

من جانبه، رد بوتشيتينو على الرئيس الأمريكي قائلا: شكرا جزيلا على دعمكم، سيدي الرئيس، سنبذل كل ما في وسعنا لإسعادكم وإسعاد جميع الناس في هذا البلد.

حدث يتجاوز حدود الملعب

ومع انطلاق أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، بدا واضحاً أن الأنظار لم تكن موجهة فقط إلى ما يحدث داخل الملعب، بل إلى كل ما يحيط بالبطولة من مشاهد ورسائل وصور رمزية.

وفي هذا السياق، تحولت المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة إلى نموذج واضح على تداخل الرياضة بالسياسة والإعلام، حيث تنافست أخبار الانتصار والاحتفالات الجماهيرية مع التساؤلات المرتبطة بغياب الرئيس الأمريكي، في مشهد يعكس المكانة الاستثنائية التي باتت تحظى بها كأس العالم باعتبارها حدثاً عالمياً يتجاوز حدود كرة القدم.