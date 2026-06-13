بالفيديو.. حادثة تحكيمية غير مسبوقة في مباراة أمريكا وباراغواي

شهدت مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في كأس العالم عام 2026 واقعة تحكيمية غير مسبوقة، بعدما ألغت تقنية الفيديو "الفار" بطاقة صفراء للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، وفقا للتعديلات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاءت الواقعة في وقت مبكر من الشوط الثاني، عندما أشهر الحكم الهولندي داني ماكيلي بطاقة صفراء في وجه الأمريكي تيم ريم بعد تدخله على ميغيل ألميرون لاعب باراغواي، الذي سقط أرضا متأثرا بالاحتكاك.

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وبعد مراجعة اللقطة، استدعى حكام تقنية الفيديو الحكم ماكيلي لمشاهدة الإعادة، في ظل الاشتباه بوجود خطأ في تقدير الواقعة، وعقب المراجعة، تراجع الحكم عن قراره بإشهار البطاقة الصفراء لتيم ريم، وقرر إلغاء الإنذار.

ولم يكتفِ الحكم بإلغاء القرار، بل أشهر البطاقة الصفراء في وجه ميغيل ألميرون بداعي التمثيل وادعاء السقوط، لتصبح الحالة، وفق وسائل إعلام، أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على بروتوكول تقنية الفيديو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اعتمد مؤخرا تعديلات جديدة على صلاحيات تقنية الفيديو، تسمح بالتدخل في حالات محددة، أبرزها البطاقات الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ غير صحيح بشكل واضح، وأخطاء تحديد هوية اللاعب المعاقب، بالإضافة إلى بعض الحالات المتعلقة بالقرارات الخاطئة بشأن الركلات الركنية إذا أمكن تصحيحها فورا قبل استئناف اللعب.

وجاءت الواقعة خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأمريكي على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم عام 2026.