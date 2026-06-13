اعتراف مثير لأنشيلوتي قبل مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن الشعور بالخوف والتوتر قبل المباريات الكبرى لا يزال يرافقه رغم مسيرته الحافلة بالإنجازات، مشددا على أن هذا الإحساس يمثل عاملا مهما للحفاظ على التركيز واليقظة في أكبر المحافل الكروية.

وجاءت تصريحات المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في افتتاح مشوار البرازيل بالبطولة العالمية، حيث أوضح أن الخوف ليس دليلا على الضعف، بل وسيلة تساعد المدربين واللاعبين على تجنب المفاجآت والتعامل مع المباريات بأقصى درجات الجدية.

وقال أنشيلوتي إن «الخوف جزء طبيعي من الحياة»، مضيفا أن غيابه قد يقود إلى الاستهانة بالمواقف الصعبة، مؤكدا أن اليقظة والتركيز عنصران أساسيان لتحقيق الأداء المطلوب في البطولات الكبرى.

إشادة كبيرة بالمغرب

وأبدى مدرب البرازيل احتراما كبيرا للمنتخب المغربي، مشيرا إلى أن الفريق أثبت قدراته على الساحة العالمية خلال النسخة الماضية من البطولة عندما حقق نتائج لافتة وأطاح بعدد من المنتخبات الكبرى قبل أن يودع المنافسات من الدور قبل النهائي.

وأوضح أنشيلوتي أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعرف ما يسمى بالفرق الصغيرة، مؤكدا أن المنتخب المغربي يعد من أقوى المنتخبات الأفريقية وأكثرها تطورا، الأمر الذي يفرض على البرازيل تقديم مباراة متكاملة من جميع الجوانب الفنية والبدنية والذهنية.

وأضاف أن منتخب بلاده مطالب بالدخول بقوة منذ الدقائق الأولى للمواجهة، مع الحفاظ على التركيز الكامل طوال اللقاء من أجل تحقيق بداية إيجابية في مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ثقة كبيرة رغم صعوبة المهمة

ورغم اعترافه بقوة المنافس، أبدى أنشيلوتي ثقته الكاملة في جاهزية لاعبيه، مؤكدا أن المنتخب البرازيلي استعد بصورة جيدة للمباراة وللبطولة بشكل عام.

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وأشار إلى أنه بطبيعته شخص متفائل، وأنه يثق في قدرة الفريق على تقديم مستوى قوي يليق بتاريخ البرازيل ومكانتها في كرة القدم العالمية، مؤكدا أن الهدف هو الظهور بصورة مميزة منذ المباراة الأولى ومواصلة التقدم في البطولة.

فصل جديد في مسيرة استثنائية

ويخوض أنشيلوتي هذه التجربة بعد مسيرة تعد من الأبرز في تاريخ التدريب، إذ نجح في تحقيق إنجازات استثنائية مع كبار الأندية الأوروبية، وأصبح أول مدرب يتوج بألقاب الدوريات المحلية الكبرى في القارة الأوروبية، كما حقق رقما قياسيا من الألقاب القارية خلال مسيرته التدريبية، إضافة إلى نجاحاته السابقة كلاعب.

ورغم هذا السجل الحافل، يرى المدرب الإيطالي أن قيادة منتخب البرازيل تمثل تحديا مختلفا تماما، لما يحمله هذا المنتخب من تاريخ عريق وطموحات هائلة لدى جماهيره في مختلف أنحاء العالم.

ووصف أنشيلوتي توليه قيادة المنتخب البرازيلي بأنه يجمع بين الشعور بالفخر وتحمل مسؤولية ضخمة في الوقت نفسه، مؤكدا أن تمثيل المنتخب الأكثر تتويجا في تاريخ كأس العالم يعد محطة استثنائية في مسيرته المهنية.

وقال إن «العمل مع البرازيل يمنحه شعورا خاصا»، مشيرا إلى أنه يسعى للاستمتاع بكل لحظة في هذه التجربة الجديدة، مع التركيز الكامل على مساعدة الفريق في تحقيق أهدافه وإعادة اللقب العالمي الغائب إلى خزائن الكرة البرازيلية.

حلم اللقب السادس

ويضع المنتخب البرازيلي نصب عينيه استعادة أمجاده العالمية وإضافة النجمة السادسة إلى سجله التاريخي، في مهمة يقودها أنشيلوتي الذي يدرك حجم التوقعات الملقاة على عاتقه، لكنه يؤمن في الوقت نفسه بقدرة فريقه على خوض المنافسة بثقة وطموح.

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو البرازيل أمام اختبار مبكر وقوي، بينما يراهن مدربها المخضرم على مزيج من الخبرة والتركيز والحذر لتحويل الخوف الذي يتحدث عنه إلى دافع يقود الفريق نحو رحلة جديدة من النجاح على الساحة العالمية.