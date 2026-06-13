رياضة|كأس العالم 2026|الأمريكتان

أزمة جديدة في المونديال.. سرقة معدات المنتخب الإنجليزي

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epa13027139 England's head coach Thomas Tuchel (C) leads a training session in Palm Beach Gardens, Florida, USA, 09 June 2026. England are drawn in Group L of the upcoming FIFA World Cup 2026 starting on 11 June 2026 and running until 19 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
الألماني توماس توخيل يقود معسكر منتخب إنجلترا الاستعدادي للمونديال (الأوروبية)
Published On 13/6/2026

تعرض منتخب إنجلترا لمشكلة غير متوقعة قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما أفادت تقارير بتعرض بعض المعدات والأدوات الخاصة بالفريق للسرقة أثناء نقلها إلى مقر المعسكر الجديد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، فإن السرقة وقعت خلال انتقال بعثة "الأسود الثلاثة" من معسكرها السابق في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مركز "سويب سوكر" في ولاية ميزوري، الذي سيستضيف تدريبات المنتخب الإنجليزي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

epa13027144 Goalkeeper Jordan Pickford (R) of England and his teammates arrive to take part in a training session in Palm Beach Gardens, Florida, USA, 09 June 2026. England are drawn in Group L of the upcoming FIFA World Cup 2026 starting on 11 June 2026 and running until 19 July 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
لاعبو المنتخب الإنجليزي أثناء المعسكر التدريبي الخاص بهم استعدادا لمباريات كأس العالم (الأوروبية)

وأشارت "ديلي ميل" إلى اختفاء كرات رسمية خاصة بالبطولة، إلى جانب معدات تدريبية وأدوات تحليل فني مهمة.

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فيما نقلت صحيفة "ذا ميرور" (The Mirror) عن مصادر وصفتها بـ"غير المؤكدة" وقوع سرقة أحذية عدد من نجوم المنتخب، من بينهم هاري كين وجود بيلينغهام، بينما فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الواقعة بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويستهل منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في السعي نحو لقب عالمي ثان (حققه مرة واحدة في عام 1966) بمواجهة كرواتيا الأربعاء في أرلينغتون بولاية تكساس.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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