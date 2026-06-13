أزمة جديدة في المونديال.. سرقة معدات المنتخب الإنجليزي

تعرض منتخب إنجلترا لمشكلة غير متوقعة قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما أفادت تقارير بتعرض بعض المعدات والأدوات الخاصة بالفريق للسرقة أثناء نقلها إلى مقر المعسكر الجديد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، فإن السرقة وقعت خلال انتقال بعثة "الأسود الثلاثة" من معسكرها السابق في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا إلى مركز "سويب سوكر" في ولاية ميزوري، الذي سيستضيف تدريبات المنتخب الإنجليزي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأشارت "ديلي ميل" إلى اختفاء كرات رسمية خاصة بالبطولة، إلى جانب معدات تدريبية وأدوات تحليل فني مهمة.

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فيما نقلت صحيفة "ذا ميرور" (The Mirror) عن مصادر وصفتها بـ"غير المؤكدة" وقوع سرقة أحذية عدد من نجوم المنتخب، من بينهم هاري كين وجود بيلينغهام، بينما فتحت السلطات المحلية تحقيقا في الواقعة بالتعاون مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويستهل منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في السعي نحو لقب عالمي ثان (حققه مرة واحدة في عام 1966) بمواجهة كرواتيا الأربعاء في أرلينغتون بولاية تكساس.