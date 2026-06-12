موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 وقنوات البث المباشر الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم 2026 لكرة القدم، تترقبه الجماهير العربية والمغربية التي تبني آمالا عريضة على تكرار "أسود الأطلس" لإنجازه التاريخي في مونديال 2022 في قطر عندما تأهل لنصف النهائي لأول مرة بالنسبة لمنتخب عربي. وقنوات البث المباشر الناقلة

وتُقام النسخة الأضخم والأكبر في تاريخ كرة القدم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المونديال الذي يشهد 104 مباريات ويقام في ثلاث دول مستضيفة هي: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتحمل هذه النسخة إثارة استثنائية بفضل استحداث دور الـ32 الجديد، ومشاركة قياسية موسعة لـ8 منتخبات عربية هي: (المغرب والأردن وقطر والسعودية ومصر والعراق وتونس والجزائر) التي تسعى لكتابة التاريخ على الملاعب الأمريكية.

وانطلق المونديال الخميس الموافق 11 يونيو/حزيران الجاري ويستمر حتى 19 يوليو/تموز القادم بفوز المكسيك 2-صفر على جنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى.

موعد مباراة المغرب ضد البرازيل في كأس العالم

تقام مباراة المغرب ضد البرازيل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي يوم السبت 13 يونيو/حزيران، وتبدأ الساعة 23:00 حسب توقيت الرباط (الساعة 01:00) الأحد الموافق 14 يونيو/حزيران بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة البرازيل ضد المغرب

شبكة بي إن سبورتس هي الناقل الرسمي الرئيسي للمونديال عبر قنواتها المشفرة وخصصت قناتي (بي إن سبورتس ماكس 2 و4) لنقل المباراة.

وذكرت صحف محلية مغربية أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية حصلت على حقوق البث الأرضي لمباريات "أسود الأطلس" في كأس العالم 2026، أي أنها ستنقل المباراة.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع "الجزيرة نت".

مواعيد مباريات المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026: