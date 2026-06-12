"لن أستسلم".. أول تعليق من الزلزولي بعد إعلان غيابه عن كأس العالم

أعرب الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي عن حزنه الشديد عقب اضطراره إلى الانسحاب من نهائيات كأس العالم 2026 بسبب إصابة في الركبة.

وقال مهاجم ريال بيتيس الإسباني في رسالة بحسابه على "إكس": "إن الغياب عن بطولة بهذه الأهمية يُعد ضربة قاسية للغاية، لكنني لن أستسلم".

وأُصيب الزلزولي بالتواء في ركبته اليمنى تعرض له في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة الدولية الودية ضد النرويج (1-1) الأحد في نيوجيرسي.

وأضاف الزلزولي: "أود أولا أن أشكر بصدق جميع الذين بعثوا رسائل دعم وتأثير في الأيام الأخيرة. الغياب عن بطولة مهمة بحجم كأس العالم يشكل ضربة قوية جدا، ولن أنفي أن ذلك يؤلمني، لكن في اللحظات الصعبة يكون الإيمان والصبر والامتنان غاليا جدا. الحمد لله على كل شيء".

وتابع: "من يعرفونني يعلمون أنني لا أستسلم أبدا. سأعمل كل يوم بالقوة والحافز أكثر من أي وقت مضى من أجل العودة في أفضل حالاتي وأكثر قوة".

وختم: "أتمنى أيضا الأفضل لمنتخبنا الوطني. أنا مقتنع بأنهم سيقومون بكل ما في وسعهم من أجل تمثيل بلدنا بفخر. أدعو جميع المغاربة إلى البقاء متحدين خلفهم ودعمهم في كل مرحلة".

بيتيس يساند الزلزولي

وحظي الزلزولي بمساندة فريقه ريال بيتيس الذي كتب على حسابه في إنستغرام: "نعرف كيف عملت بجد لتحقيق حلمك في كأس العالم. توجّه الحياة أحيانا ضربات غير عادلة، لكننا على يقين بأن مهاراتك الكروية وجهودك ستُكافأ قريبا. نحن معك".

ويشكل غياب الزلزولي والمدافع نايف أكرد ضربة قوية للمدرب الجديد لأسود الأطلس محمد وهبي، في ظل التألق اللافت للجناح الأيسر مع فريقه ريال بيتيس هذا الموسم ومساهمته الفعالة في إنهائه الليغا في المركز الخامس وعودته إلى المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسجل الزلزولي، الجناح السابق لبرشلونة وأوساسونا الإسبانيين والبالغ 24 عاما، 10 أهداف مع 9 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري الإسباني.

إعلان

كما برز مع النادي الأندلسي في مسابقة الدوري الأوروبي وساهم في بلوغه ربع النهائي قبل الخروج على يد سبورتنغ براغا البرتغالي، بتسجيله 4 أهداف مع 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة، إضافة إلى هدف وتمريرة حاسمة واحدة في مباراتين في مسابقة كأس ملك إسبانيا.