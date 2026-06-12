بالفيديو.. طفل يخترق الطوق الأمني من أجل "سلفي" مع نجم الجزائر

نشر صحفي في مدينة لورنس الأمريكية على منصة "إكس"، الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة تمكن طفل من الوصول إلى لاعب المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ريان آيت نوري، خلال فعالية جماهيرية خاصة بالمنتخب الجزائري، أمس الخميس، قبل أن يتدخل أحد عناصر الأمن لإبعاده.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يقترب من آيت نوري ويلتقط صورة سريعة معه، قبل تدخّل أحد أفراد الأمن لإبعاده عن محيط اللاعبين.

وجاء ذلك خلال حصة تدريبية نظمها المنتخب الجزائري في المجمع الرياضي "رول شالك بارك"، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم.

وتخللت الفعالية لقاءات مباشرة بين اللاعبين والجماهير، إلى جانب التقاط الصور التذكارية وتوقيع القمصان، في أجواء احتفالية عكست الحفاوة التي حظي بها الخضر من أبناء الجالية الجزائرية وسكان المدينة.

وكان المنتخب الجزائري قد وصل إلى لورنس مطلع الأسبوع لمواصلة تحضيراته للمونديال، بعد فوزه وديا على منتخب هولندا بهدف دون رد في روتردام، كما خاض مباراة ودية أخرى أمام بوليفيا قبل انطلاق البطولة.

ويستهل الخضر مشوارهم في كأس العالم بمواجهة منتخب الأرجنتين، قبل أن يلتقوا الأردن ثم النمسا ضمن منافسات دور المجموعات.