جسدي يحتاج إلى التعافي.. كورتوا يلمح إلى إمكانية اعتزاله بعد كأس العالم

فجّر الحارس المخضرم تيبو كورتوا مفاجأة مدوية داخل معسكر المنتخب البلجيكي، ملمحا إلى أن نهائيات كأس العالم الحالية قد تشهد إسدال الستار على مسيرته الدولية الحافلة.

حارس مرمى ريال مدريد، البالغ من العمر 34 عاما وأحد آخر أعمدة "الجيل الذهبي" للشياطين الحمر، أكد أن قرار التنحي وبدء مرحلة التقاعد الدولي بات خيارا واقعيا جدا أمامه.

رغبة في الاعتزال

في تصريحات صريحة وهادئة من مقر إقامة المنتخب، قال صاحب الـ109 مباريات دولية: "لا أعتقد أن الوقت مناسب للحديث تفصيليا عن المستقبل، ولكن من المرجح جدا أن أعتزل بعد نهاية هذه البطولة بدلا من الاستمرار. عائلتي متواجدة معي هنا في المعسكر، لأنهم يدركون تماما أن هذه قد تكون بطولتي الأخيرة بقميص بلجيكا".

ورغم فترة الانقطاع الشهيرة التي شهدتها مسيرته بين عامي 2023 و2025 بسبب خلافاته السابقة مع المدرب دومينيكو تيديسكو، يظل كورتوا الركيزة التاريخية لحراسة مرمى المنتخب البلجيكي منذ ظهوره الدولي الأول عام 2011. إلا أن هذه الحقبة المستمرة منذ أكثر من 15 عاما يبدو أنها تقترب من نقطة النهاية بفعل العوامل البدنية.

وعلل كورتوا تفكيره في الاعتزال قائلا: "خلال فترات التوقف الدولي الماضية، لاحظت كم كان مفيدا لي البقاء والتعافي والتدرب بهدوء في صالة الألعاب الرياضية. عانيت على مدار الأشهر الثمانية عشر الأخيرة من مشاكل بدنية وإصابات طفيفة متكررة، لذا من الطبيعي أن أفكر في المستقبل وعائلتي، وأن أخطط لتسليم الراية. هناك مواهب صاعدة تستحق الفرصة مثل سين لامينز ومايك بيندرز".

ليس قرارا نهائيا

ومع ذلك، ترك حارس الميرنغي الباب مواربا أمام احتمالية ضئيلة للاستمرار، معلقا: "إذا قدمنا أداء استثنائيا في كأس العالم، واستمرت هذه الأجواء الإيجابية الحالية داخل المجموعة، سأجلس حينها لمناقشة الأمر بهدوء مع المدرب، وفينسنت مانيرت، والطاقم الطبي لنرى ما هو الأفضل".

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يُذكر أن المنتخب البلجيكي يستهل مشواره المونديالي بمواجهة قوية ومنتظرة ضد نظيره المصري يوم الاثنين المقبل (الساعة 9 مساء)، في مجموعة تضم أيضا إيران ونيوزيلندا، وهي البطولة التي ستحدد بشكل نهائي مصير أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة البلجيكية.