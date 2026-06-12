قطر ضد سويسرا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستهل منتخب قطر مشواره بدور المجموعات في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد سويسرا.

وتخوض قطر نهائيات كأس العالم للمرة الثانية فقط، بعد مشاركتها كدولة مضيفة في نسخة 2022، حيث ودّعت البطولة من دور المجموعات.

ويتنافس الفريقان، اللذان سيلتقيان للمرة الأولى في مباراة رسمية، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك.

موعد مباراة قطر وسويسرا

تقام المباراة يوم السبت 13 يونيو/حزيران على ملعب ليفاي في سانتا كلارا بكاليفورنيا.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تبدو المجموعة الثانية في المتناول، بوجود كندا والبوسنة والهرسك أيضا، والفوز في المباراة الأولى سيضع قطر في موقع ممتاز لبلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى، خاصة أن المركز الثالث قد يضمن لها التأهل أيضا.

التشكيل المتوقع لقطر ضد سويسرا 4-3-3

محمود أبو ندى- أيوب العلوي – بيدرو ميغيل – بوعلام خوخي – همام الأمين، جاسم جابر – أحمد فتحي – كريم بوضياف- إيدملسون جونيور – المعز علي – أكرم عفيف.

تشكيلة سويسرا المحتملة أمام قطر

كوبل، ويدمر، أكانجي، إلفيدي، رودريغيز؛ تشاكا، فرويلر؛ فارغاس، ريدر، ندوي؛ العمدوني.