رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

قبل موقعة المغرب.. عودة نيمار إلى المونديال تصطدم بعقبة جديدة

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Soccer Football - International Friendly - Brazil v Panama - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - May 31, 2026 Brazil's Neymar after the match REUTERS/Ricardo Moraes
نايمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل (رويترز)
Published On 12/6/2026

تتواصل الشكوك بشأن مشاركة نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا في المباراة الافتتاحية لمنتخب "السيليساو" أمام المغرب، المقررة في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد، حيث لم يشارك حتى الآن في أي حصة تدريبية جماعية بأحذية كرة القدم، قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق المواجهة المرتقبة.

وكانت الأجواء قد غمرها التفاؤل في البرازيل عندما أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026، بعدما شهدت عودة نيمار إلى صفوف "السيليساو" لأول مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو المعسكر الذي تعرض خلاله لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

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غير أن رحلة عودته تلقت انتكاسة جديدة، بعد أن أحس بألم في عضلة ربلة الساق خلال مواجهة فريقه سانتوس أمام كورتيبا يوم 17 مايو/أيار الماضي، ليغيب منذ ذلك الحين عن المنافسات الرسمية.

وأوضح طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، عند انضمام اللاعب إلى المعسكر، أن الإصابة من الدرجة الثانية وتتطلب ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع للتعافي الكامل، وهو ما يفسر البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب خلال الأيام الحالية.

Jun 2, 2026; Newark, New Jersey, USA; Brazil forward Neymar Jr. arrives for the 2026 FIFA World Cup at Newark Liberty International Airport. Mandatory Credit: Caean Couto-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY
نايمار، الهداف البرازيلي عند وصوله إلى الولايات المتحدة الامريكية لخوض كأس العالم 2026 مع البرازيل (رويترز)

 

نيمار رهين قرار طبي

ورغم وجوده إلى جانب زملائه في التدريبات، فإن نيمار يكتفي بالعمل البدني والتمارين داخل الصالة الرياضية، إضافة إلى تدريبات خفيفة مرتديا أحذية رياضية، دون أن يشارك في التدريبات الكروية المعتادة بأحذية كرة القدم، وهذا ما يزيد الغموض حول إمكانية لحاقه بمباراة الافتتاح أمام منتخب المغرب.

وفي ظل هذا الوضع، يبقى القرار النهائي بشأن مشاركة الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، برصيد 79 هدفا، رهين تطورات الساعات الأخيرة وتقييم الجهازين الفني والطبي قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي حسب ما نشرته أورو سبورت .

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ووفقا لما أوردته قناة تيليديبورتي الإسبانية، فإن المدرب كارلو أنشيلوتي قد يضطر إلى استبعاد قائد "السيليساو" من مواجهات دور المجموعات، بداية بالمباراة الافتتاحية أمام المغرب، مرورا بلقاء هايتي المقرر يوم 20 يونيو/حزيران، وصولا إلى مواجهة اسكتلندا يوم 25 يونيو/حزيران.

ورغم هذه المعطيات، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعث برسائل مطمئنة بشأن الحالة البدنية للاعب يوم الاثنين الماضي، في مؤشر إيجابي قد يفتح الباب أمام عودته في الأدوار اللاحقة، إذا سارت عملية التأهيل وفق الخطة الموضوعة.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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