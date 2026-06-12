هل زيف فيفا عدد الجماهير الحاضرة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن عدد الحضور في مباراة كوريا الجنوبية وجمهورية التشيك في كأس العالم بلغ 44,985 متفرجا في ملعب يتسع لنحو 46 ألف مقعد في غوادالاخارا. غير أن مشاهد المدرجات التي بدت غير ممتلئة بالكامل أعادت فتح النقاش حول طريقة احتساب أرقام الحضور ومدى انعكاسها الحقيقي على الواقع داخل الملاعب.

في الوقت الذي شهد فيه ملعب أزتيكا امتلاء شبه كامل خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، بدا التفاوت واضحا في مباريات أخرى، حيث ظهرت مساحات فارغة رغم الإعلان عن أرقام قريبة من السعة الكاملة للملعب.

تساؤلات

هذا التباين دفع بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى التساؤل حول حقيقة ما حدث في المباراة، مما أثار تساؤلا: هل يسعى الفيفا، في نسخة موسعة تضم 48 منتخبا وتُسوّق كأكبر حدث كروي في التاريخ، إلى تقديم مؤشرات مبكرة تعكس نجاح التنظيم والإقبال الجماهيري؟

كما عاد الجدل المتصاعد حول أسعار التذاكر إلى الواجهة، حيث يرى بعض المشجعين أن ارتفاع الأسعار في النسخة الموسعة من البطولة قد يؤثر بشكل مباشر على امتلاء الملاعب، حتى في مباريات المنتخبات المشاركة في المجموعات.

في المقابل، دافع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن سياسة التسعير، مؤكدا أنها تتماشى مع معايير الأحداث الرياضية الكبرى، وأن الطلب على التذاكر في هذه النسخة تجاوز التوقعات.

ورغم ذلك، تشير تقارير مشجعين وروابط جماهيرية أوروبية إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بكأس العالم عام 2022 في قطر، ما قد يخلق فجوة بين الطلب الفعلي وقدرة الجماهير على الحضور.

وبين الأرقام الرسمية والمشاهد داخل الملاعب، يبقى السؤال مطروحا حول طبيعة العلاقة بين الإحصائيات المعلنة والواقع الفعلي في المدرجات، خصوصا في نسخة تاريخية تشهد توسعا كبيرا في عدد المنتخبات والمباريات.