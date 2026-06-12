هل يلتزم ترمب بالتقاليد التاريخية لرؤساء الدول المضيفة في المونديال؟

أكد أندرو جولياني، الرئيس التنفيذي للجنة العمل الخاصة بكأس العالم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يكون حاضراً في المدرجات لمتابعة المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام نظيره الباراغواياني، المقررة يوم الجمعة.

وكان موقع "ذا أثليتيك" الأمريكي قد نشر هذه الأنباء يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الرئيس ترمب لا يعتزم التواجد في ملعب "لوس أنجلوس" بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن الوفد الحكومي الذي سيحضر المباراة سيضم كلاً من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير النقل شون دافي، ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

وبرر جولياني في مقابلة إذاعية أجراها الخميس مع محطة "TalkSport" البريطانية، غياب ترامب بسبب ضيق جدوله الزمني، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرئيس سيبقى متابعاً لأحداث البطولة.

وقال: "لن يحضر ترامب المباراة الأولى بسبب ارتباطات جدوله المزدحم، لكنني أؤكد أنه سيكون حاضراً بفعاليته طوال البطولة"، مشدداً على طبيعة ترامب الشخصية: "بعد عشرة أعوام من معرفتي بالرئيس ترمب، أقول لكم توقعوا غير المتوقع؛ فالمفاجآت هي عنوان دائم معه، ولن أتفاجأ إن رأيناه ينخرط في تفاصيل البطولة بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة".

سوابق ومفارقات

ويعتبر غياب رئيس الدولة المضيفة عن افتتاح المونديال خروجاً عن العرف المتبع في بطولات كأس العالم؛ فقد حرص قادة الدول السابقة على الحضور، أمثال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نسخة 2022، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2018، والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف في 2014.

وفي مشهد موازٍ، غابت أيضاً الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلادها التي انتهت بالفوز على جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة الخميس. غير أن موقف شينباوم اتخذ طابعاً رمزياً، إذ تبرعت بمقعد "كبار الشخصيات" الخاص بها في ملعب "أزتيكا" للشابة "يوليت سيرفانتيس كواكيهوا"، الفائزة في مسابقة وطنية أقامتها الحكومة.

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وقد ظهرت شينباوم في صور وهي تحتفل بالهدف المكسيكي من داخل منطقة مخصصة للجماهير في العاصمة مكسيكو سيتي، مؤكدة في تصريحات سابقة أنها لا تنوي حضور أي مباراة في البطولة.

علاقات وفعاليات رياضية

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس ترمب يتمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، وهي العلاقة التي تُوّجت بحصوله على "جائزة فيفا للسلام" خلال مراسم قرعة كأس العالم في ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، لم ينقطع ترامب عن حضور الفعاليات الرياضية الكبرى، إذ شوهد مؤخراً في المباراة الثالثة من نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في "ماديسون سكوير غاردن" بنيويورك، حيث واجه صيحات استهجان من الجماهير الحاضرة.

كما سجّل ترامب حضوراً في سلسلة من المنافسات الرياضية المتنوعة، شملت "سوبر بول" في نيو أورلينز، ونزالات "يو إف سي" في ميامي ونيوجيرسي، وسباق "دايتونا 500″، وبطولة "ان سي أي أي" للمصارعة في فيلادلفيا، إضافة إلى نهائي كأس العالم للأندية بملعب "ميتلايف"، ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للرجال.