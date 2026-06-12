من كابوس عام 2020 إلى هدف المونديال.. عودة لافتة لراؤول خيمينيز

في كرة القدم، لا تتعلق القصة دائما بالأرقام أو التصنيفات أو حتى التوقعات المسبقة. فخلف كل مباراة كبيرة، هناك أيضا قصص إنسانية تكشف الجانب الآخر من اللعبة، حيث تتقاطع المسيرة الرياضية مع لحظات مصيرية قد تغير حياة اللاعب بالكامل.

من بين هذه القصص، يبرز اسم المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز، الذي يعيش تجربة استثنائية مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

اللاعب الذي يُعد أحد أبرز هدافي تاريخ المنتخب المكسيكي، لم تكن رحلته سهلة على الإطلاق، إذ كادت أن تنتهي مأساويا عام 2020 خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الجمجمة تسببت في كسر وارتجاج ونزيف داخلي، مما اضطره للابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة امتدت لعدة أشهر.

تلك الإصابة كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرته، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة، وتلقى متابعة طبية مكثفة، قبل أن يتمكن تدريجيا من العودة إلى كرة القدم الاحترافية رغم خطورة حالته.

بعد تعافيه وعودته إلى الملاعب، لم يعد خيمينيز إلى أرضية الملعب بشكل عادي، بل أصبح يرتدي عصابة رأس خاصة مصممة لحماية جمجمته من أي اصطدام مباشر، وهو ما أصبح جزءا من صورته المميزة داخل وخارج الملعب.

ورغم كل ما مر به، واصل خيمينيز مسيرته الدولية مع منتخب المكسيك، ليصل إلى مشاركته في كأس العالم 2026 وهو في سن 35 عاما.

وفي افتتاح مباريات المونديال، واصل كتابة فصله الخاص من هذه الرحلة الاستثنائية، بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، قبل أن تغمره مشاعر قوية جعلته يتأثر بوضوح داخل أرضية الملعب، في لقطة لخصت حجم ما مر به من معاناة وعودة من إصابة كادت أن تنهي مسيرته الكروية.

قصة خيمينيز تعكس جانبا آخر من كرة القدم، حيث لا تُقاس المسيرة فقط بعدد الأهداف أو الألقاب، بل أيضا بقدرة اللاعب على تجاوز المحن والعودة إلى أعلى المستويات.