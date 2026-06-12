رياضة|كأس العالم 2026

المكسيكي جيلبرتو مورا يكتب التاريخ في افتتاح مونديال 2026

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South Africa's forward #17 Evidence Makgopa, Mexico's midfielder #19 Gilberto Mora and South Africa's midfielder #05 Thalente Mbatha fight for the ball during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Africa at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 11, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)
صراع على الكرة بين الجنوب أفريقي إيفيدنس ماكجوبا، والمكسيكي جيلبرتو مورا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 12/6/2026

سجّل النجم الصاعد جيلبرتو مورا، لاعب نادي تيخوانا، رقماً قياسياً جديداً في تاريخ المنتخب المكسيكي، ليصبح أصغر لاعب يمثل بلاده في نهائيات كأس العالم.

جاء هذا الإنجاز التاريخي خلال مباراة الافتتاح لمونديال 2026 أمام منتخب جنوب أفريقيا، حيث شارك مورا بديلاً للاعب ألفارو فيدالجو في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، ليحطم الرقم القياسي وهو في سن 17 عاماً و240 يوماً، ويصبح سادس أصغر لاعب في تاريخ المونديال.

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وفازت المكسيك بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت 3 حالات طرد، واحدة لأصحاب الأرض و2 للضيوف.

ولم تكن مشاركة مورا مفاجئة للمتابعين؛ فقد جاء استدعاؤه للقائمة النهائية للمونديال تتويجاً لمسيرته كأبرز المواهب المكسيكية الواعدة في الوقت الحالي.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تتزايد فيه التقارير التي تؤكد وجود اهتمام واسع من عدة أندية أوروبية كبيرة تسعى للظفر بخدمات اللاعب فور اختتام منافسات البطولة.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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