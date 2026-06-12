تُقام بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبا تم تقسيمهم إلى 12 مجموعة.

ويأتي التوسع الجديد ضمن رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرامية إلى منح عدد أكبر من المنتخبات فرصة الظهور على الساحة العالمية، وتعزيز انتشار اللعبة في مختلف القارات.

وانطلقت مباريات مونديال 2026 الخميس بفوز المكسيك 2-صفر على جنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى للبطولة لتتصدر المكسيك المجموعة بـ3 نقاط مناصفة مع كوريا الجنوبية التي حققت بدورها الفوز على حساب جمهورية التشيك بنتيجة 2-1.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2026..

المجموعة الأولى (إيه)

المكسيك (3 نقاط)

كوريا الجنوبية (3 نقاط)

جمهورية التشيك (دون نقاط)

جنوب أفريقيا (دون نقاط)

المجموعة الثانية (بي)

كندا

البوسنة والهرسك

قطر

سويسرا

المجموعة الثالثة (سي)

البرازيل

المغرب

هايتي

إسكتلندا

المجموعة الرابعة (دي)

الولايات المتحدة

باراغواي

أستراليا

تركيا

المجموعة الخامسة (إي)

ألمانيا

كوراساو

ساحل العاج

إكوادور

المجموعة السادسة (إف)

هولندا

اليابان

السويد

تونس

المجموعة السابعة (جي)

بلجيكا

مصر

إيران

نيوزيلندا

المجموعة الثامنة (إتش)

إسبانيا

الرأس الأخضر

السعودية

أوروغواي

المجموعة التاسعة (آي)

فرنسا

السنغال

العراق

النرويج

المجموعة العاشرة (جيه)

الأرجنتين

الجزائر

النمسا

الأردن

المجموعة الـ11 (كيه)

البرتغال

الكونغو الديمقراطية

أوزبكستان

كولومبيا

المجموعة الـ12 (إل)

إنجلترا

كرواتيا

غانا

بنما

نظام التأهل لدور الـ32 يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، لتنطلق بعدها مباريات الأدوار الإقصائية (خروج المغلوب).

لمزيد عن نظام التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم.