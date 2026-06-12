من الملاعب إلى اللافتات.. بيليه وهنري يغزوان شوارع نيويورك

أطلقت مدينة نيويورك اسمي الأسطورة البرازيلية بيليه والنجم الفرنسي السابق تييري هنري على شارعين داخل المدينة، في إطار احتفالاتها التي تسبق انطلاق كأس العالم 2026.

وشمل التكريم في البداية بيليه، حيث أُطلق اسمه على تقاطع شارع شيا وطريق ميريديان في حي كوينز، تقديرا لمسيرته التاريخية التي تُوج خلالها بثلاثة ألقاب لكأس العالم، ولدوره في تعزيز شعبية كرة القدم داخل الولايات المتحدة خلال تجربته مع نادي نيويورك كوزموس بين عامي 1975 و1977، والتي تُعد من أبرز محطاته خارج الملاعب البرازيلية.

وفي قلب مانهاتن، عند تقاطع شارع ويست 50 والجادة السادسة، شهدت المدينة مراسم كشف “طريق تييري هنري” بحضور عدد من المسؤولين والجماهير، في أجواء احتفالية عكست رمزية الحدث.

وشارك هنري عبر اتصال فيديو خلال المناسبة، معبّرا عن امتنانه لهذا التكريم الذي يعكس ارتباطه بمدينة نيويورك، خاصة خلال فترة لعبه مع نيويورك ريد بولز بين عامي 2009 و2014، بعد مسيرة أوروبية حافلة مع أرسنال وبرشلونة وتُوّج خلالها بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا.

ويأتي هذا التكريم الرمزي ضمن الفعاليات الاحتفالية التي ترافق استعدادات نيويورك لاستضافة مباريات من كأس العالم 2026، على أن يستمر حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وسيستمر هذا التكريم الرمزي في شوارع نيويورك حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في خطوة تعكس البعد الاحتفالي الكبير الذي يرافق استعدادات الولايات المتحدة لاستضافة جزء من مباريات كأس العالم 2026.