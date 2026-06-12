بوتشيتينو ينتظر بداية صعبة للمنتخب الأمريكي

اعتبر مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوتشيتينو أن فريقه يجب أن يكون مستعدا لبداية صعبة للغاية في كأس العالم عندما يواجه باراغواي الجمعة، محذرا من خطورة المنتخب الأمريكي الجنوبي رغم أن صاحب الأرض هو المرشح للفوز.

ويبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم على ملعب لوس أنجلوس ضمن المجموعة الرابعة، وهو يحمل التوقعات المصاحبة للعب على أرضه وبين جماهيره، ومع تشكيلة قال بوتشيتينو إنها وصلت للبطولة وهي في حالة قوية بدنيا وخططيا وذهنيا.

لكن الأرجنتيني، الذي يعرف باراغواي جيدا من خلال مسيرته لاعبا ومدربا، قال إن فريق المدرب غوستافو ألفارو سيشكل تحديا كبيرا.

وأبلغ الصحفيين يوم الخميس "أنا أعرف جيدا العقلية والشراسة والروح التنافسية لديها.

"باراغواي أظهرت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مدى صعوبة اللعب ضدها وكيف قدمت أداء جيدا للغاية. لقد هزمت الأرجنتين والبرازيل. توقعي أن تكون مباراة الغد صعبة جدا".

وأضاف "لديها كفاءة جيدة ومدرب رائع هو غوستافو ألفارو الذي أكن له الكثير من الاحترام والإعجاب".

تفاؤل له أسباب

قال بوتشيتينو، الذي تم تعيينه في 2024 لقيادة الولايات المتحدة في كأس العالم على أرضها، إنه يشعر بالتفاؤل بشأن تطور الفريق خلال الأشهر التي سبقت البطولة، خاصة في آخر مباراتين وديتين. إذا فاز 3-2 على السنغال وخسر بصعوبة 2-1 أمام ألمانيا.

وقال المدرب إن تلك المباريات ساعدت في إقناع اللاعبين بقدرتهم على مجاراة كبار الفرق.

وأضاف "آخر مباراتين جعلتنا نفكر ونشعر بأنه من الممكن تحقيق ما نريد والتنافس بأفضل شكل، ومنافسة الفرق الكبيرة".

وأشار إلى أن الفريق تحسن ليس فقط على المستوى الخططي بل على الجانب الذهني أيضا، مضيفا أن اللاعبين تبنوا ثقافة أكثر صرامة داخل المنتخب.

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وقال "أعتقد أنهم أصبحوا لاعبين أفضل بكثير. العقلية بدأت تتغير".

تساؤلات عن التشكيلة

قال بوتشيتينو إن تشكيلته بأكملها جاهزة للعب، بما في ذلك المدافع كريس ريتشاردز الذي كان يتعافى من إصابة في الكاحل.

لكنه رفض الكشف عمن سيكون الحارس الأساسي بين مات تيرنر ومات فريسي.

وقال عند سؤاله عن التشكيلة الأساسية "لقد قررتها. التشكيلة جاهزة، ما لم يحدث شيء قبل المباراة".

وعندما سُئل عما إذا كان حارسا المرمى قد تم إبلاغهما، ابتسم وأضاف "لا أعرف إن كانا يعلمان، لأنه إذا أخبرتك أنهما يعلمان، فستبدأ في الاتصال بهما".