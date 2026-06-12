رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأمريكية

بوتشيتينو ينتظر بداية صعبة للمنتخب الأمريكي

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epa13031274 USA Head Coach Mauricio Pochettino attends a training session for the national team at the Great Park Sports Complex in Irvine, California, USA, 11 June 2026. EPA/CHRIS TORRES
مدرب الولايات المتحدة حذر قبل مواجهة باراغواي (الأوروبية)
Published On 12/6/2026

اعتبر مدرب الولايات المتحدة ماوريسيو بوتشيتينو أن فريقه يجب أن يكون مستعدا لبداية صعبة للغاية في كأس العالم عندما يواجه باراغواي الجمعة، محذرا من خطورة المنتخب الأمريكي الجنوبي رغم أن صاحب الأرض هو المرشح للفوز.

ويبدأ المنتخب الأمريكي مشواره في كأس العالم على ملعب لوس أنجلوس ضمن المجموعة الرابعة، وهو يحمل التوقعات المصاحبة للعب على أرضه وبين جماهيره، ومع تشكيلة قال بوتشيتينو إنها وصلت للبطولة وهي في حالة قوية بدنيا وخططيا وذهنيا.

US Argentine head coach Mauricio Pochettino (C) speaks during a press conference at Los Angeles Stadium in Los Angeles on June 11, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football match between USA and Paraguay. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
بوتشيتينو يواجه ندا قويا في المباراة الأولى (الفرنسية)

لكن الأرجنتيني، الذي يعرف باراغواي جيدا من خلال مسيرته لاعبا ومدربا، قال إن فريق المدرب غوستافو ألفارو سيشكل تحديا كبيرا.

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وأبلغ الصحفيين يوم الخميس "أنا أعرف جيدا العقلية والشراسة والروح التنافسية لديها.

"باراغواي أظهرت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم مدى صعوبة اللعب ضدها وكيف قدمت أداء جيدا للغاية. لقد هزمت الأرجنتين والبرازيل. توقعي أن تكون مباراة الغد صعبة جدا".

وأضاف "لديها كفاءة جيدة ومدرب رائع هو غوستافو ألفارو الذي أكن له الكثير من الاحترام والإعجاب".

تفاؤل له أسباب

قال بوتشيتينو، الذي تم تعيينه في 2024 لقيادة الولايات المتحدة في كأس العالم على أرضها، إنه يشعر بالتفاؤل بشأن تطور الفريق خلال الأشهر التي سبقت البطولة، خاصة في آخر مباراتين وديتين. إذا فاز 3-2 على السنغال وخسر بصعوبة 2-1 أمام ألمانيا.

وقال المدرب إن تلك المباريات ساعدت في إقناع اللاعبين بقدرتهم على مجاراة كبار الفرق.

وأضاف "آخر مباراتين جعلتنا نفكر ونشعر بأنه من الممكن تحقيق ما نريد والتنافس بأفضل شكل، ومنافسة الفرق الكبيرة".

وأشار إلى أن الفريق تحسن ليس فقط على المستوى الخططي بل على الجانب الذهني أيضا، مضيفا أن اللاعبين تبنوا ثقافة أكثر صرامة داخل المنتخب.

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وقال "أعتقد أنهم أصبحوا لاعبين أفضل بكثير. العقلية بدأت تتغير".

تساؤلات عن التشكيلة

قال بوتشيتينو إن تشكيلته بأكملها جاهزة للعب، بما في ذلك المدافع كريس ريتشاردز الذي كان يتعافى من إصابة في الكاحل.

لكنه رفض الكشف عمن سيكون الحارس الأساسي بين مات تيرنر ومات فريسي.

وقال عند سؤاله عن التشكيلة الأساسية "لقد قررتها. التشكيلة جاهزة، ما لم يحدث شيء قبل المباراة".

وعندما سُئل عما إذا كان حارسا المرمى قد تم إبلاغهما، ابتسم وأضاف "لا أعرف إن كانا يعلمان، لأنه إذا أخبرتك أنهما يعلمان، فستبدأ في الاتصال بهما".

المصدر: رويترز

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