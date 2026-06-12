بالفيديو.. افتتاح مونديال 2026 يشهد رقما قياسيا لعدد حالات الطرد

أصبحت مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا هي صاحبة أكثر المباريات الافتتاحية التي شهدت بطاقات حمراء، وذلك بعد تعرض ثلاثة لاعبين للطرد في المباراة.

وتعرض سيفيسو "يايا" سيتول لاعب منتخب جنوب أفريقيا للطرد في الدقيقة 50، بعد تدخل على مهاجم منتخب المكسيك، بريان غوتيريز وهو في حالة انفراد بمرمى رونوين ويليامز، حارس المرمى.

وشهدت المباراة حالة طرد ثانية في المباراة بعد تعرض ثيمبا زواني لاعب منتخب جنوب أفريقيا لهذا المصير.

وجاء طرد زواني بعد التحام قوي مع ماتيو شافيز لاعب المكسيك، في الدقيقة 84 وهو الذي دخل بديلا في الدقيقة 60 مكان زميله جايدين أدامز.

وتعرض سيزار مونتيس، مدافع منتخب المكسيك، للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد تدخل قوي على كوليسو موادو لاعب جنوب أفريقيا على مقربة من منطقة الجزاء ليصبح ثالث لاعب يتعرض للطرد في المباراة.

وكان الرقم القياسي لحالات الطرد في مباريات الافتتاح مسجلا باسم مواجهة الأرجنتين والكاميرون والتي انتهت بفوز الكاميرون بهدف نظيف وطرد اثنين من لاعبيه وهما أندريه كانا بيك وبينيامين ماسينج في افتتاح نسخة عام 1990 في إيطاليا.