انتصارا لغزة.. كيف تسببت مواقف أيرلندا ضد إسرائيل في أزمة لليويفا؟

قال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اليوم الجمعة إن منتخب جمهورية أيرلندا سيخوض مباراته المقبلة في دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل على ملعب محايد ودون حضور جمهور، وذلك عقب احتجاجات من لاعبين ومشجعين على حصيلة القتلى من المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب في غزة.

وكان من المقرر أن تستضيف أيرلندا منتخب إسرائيل على ملعب أفيفا في دبلن في 4 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يتوقع أيضا إقامة مباراة 27 سبتمبر/أيلول، المصنفة على أنها على أرض إسرائيل، في ملعب محايد.

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لكن لاعبي كرة قدم ومشجعين ومشاهير أيرلنديين أطلقوا حملة تدعو إلى مقاطعة المباراة.

وقال الاتحاد الأيرلندي في بيان "بعد التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، يرى الاتحاد أن التحديات التنظيمية قد تؤثر على إقامة المباراة على أرضنا، وبالتالي ستُلعب المواجهة خارج ملعب أفيفا".

وجاء في بيان الاتحاد الأيرلندي أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم "أعرب عن تقديره للمواقف المبدئية التي اتخذها الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم دعما لحقوق الشعب الفلسطيني والرياضيين الفلسطينيين".

وبدأت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أودت بحياة قرابة 73 ألف شخص في القطاع الفلسطيني، وتركت الكثيرين في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات.

وتعد أيرلندا واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي انتقادا للحرب الإسرائيلية في غزة، وصوت أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بأغلبية ساحقة في أواخر عام 2025 لمطالبة مجلس إدارتهم بالتقدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للتعليق الفوري لعضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم في المسابقات الأوروبية.

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وناشد خبراء من الأمم المتحدة الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) تعليق مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية, مستشهدين بتقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أفاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية خلال الحرب في غزة.