بعد 96 عاما.. المكسيك تكسر لعنة المباراة الافتتاحية في المونديال

كسر المنتخب المكسيكي أخيرا لعنة المباريات الافتتاحية في كأس العالم، بعدما حقق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته الافتتاحية بالبطولة، بفوزه على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد في افتتاح مونديال 2026.

وفرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرا عندما افتتح جوليان كوينونيس التسجيل في الدقيقة التاسعة مستفيداً من تمريرة إريك ليرا.

قبل أن يؤكد المخضرم راؤول خيمينيز تفوق المكسيك بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 67 بضربة رأسية إثر عرضية متقنة من روبيرتو ألفارادو.

وجاء هذا الفوز التاريخي بعد 16 عاما من المباراة الافتتاحية التي جمعت المنتخبين نفسيهما في مونديال جنوب أفريقيا 2010، في سابقة نادرة شهدت إعادة مواجهة افتتاحية بين الفريقين في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

وكانت مباراة جوهانسبرغ عام 2010 قد انتهت بالتعادل 1-1، بعدما منح سيفيوي تشابالالا التقدم لجنوب أفريقيا قبل أن يدرك رافائيل ماركيز التعادل للمكسيك، لتستمر آنذاك عقدة الانتصار الافتتاحي بالنسبة لمنتخب "إل تري".

وقبل نسخة 2026، خاض المنتخب المكسيكي سبع مباريات افتتاحية في تاريخ مشاركاته بالمونديال دون أن يتذوق طعم الفوز، مكتفيا بتعادلين مقابل 5 هزائم.

نتائج مباريات المنتخب المكسيكي في المباريات الافتتاحية:

مونديال 1930: المكسيك 1-4 فرنسا.

مونديال 1950: البرازيل 4-0 المكسيك.

مونديال 1954: البرازيل 5-0 المكسيك.

مونديال 1958: المكسيك 0-3 السويد.

مونديال 1962: البرازيل 2-0 المكسيك.

مونديال 1970: المكسيك 0-0 الاتحاد السوفييتي.

مونديال 2010: جنوب أفريقيا 1-1 المكسيك.

وبهدفي كوينونيس وخيمينيز، طوى المنتخب المكسيكي صفحة استمرت نحو 96 عاما من الانتظار، محققا أول فوز افتتاحي في تاريخه بكأس العالم، ليمنح جماهيره بداية مثالية في النسخة التي يستضيف عددا من مبارياتها على أرضه.