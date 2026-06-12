المغرب أم السنغال؟.. تصريحات مثيرة من مبابي عن بطل أفريقيا

أثار نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي الجدل خلال حديثه عن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده ونظيره السنغالي في كأس العالم 2026، بعدما تطرق إلى الجدل القائم بشأن هوية بطل أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الفرنسي مع السنغال يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، في افتتاح مشوارهما بالبطولة، حيث تحدث مبابي عن صعوبة المباراة وأهمية البداية القوية في المونديال.

لا أعرف بطل أفريقيا

وقال مهاجم فرنسا في تصريحات عبر شبكة "إم 6" الفرنسية: "من الجيد أن نبدأ البطولة بمواجهة السنغال، إنهم أبطال أفريقيا، أو ربما لا أعرف إن كانوا هم أم المغرب، لذلك سنحاول البقاء بعيدا عن هذا الأمر".

وتراجع مبابي سريعا عن توصيف السنغال بطلا للقارة، في إشارة إلى القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي، والتي تقدمت بها السنغال في مارس/آذار الماضي، على خلفية نزاع يتعلق باللقب القاري، وسط ترقب لصدور القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تقدم بطلب لنظيره الأفريقي، طالب فيه باحتساب نتيجة نهائي كأس أفريقيا عام 2025 لصالحه على خلفية انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي في أعقاب الاعتراض على احتساب ركلة جزاء في الوقت الأخير من المباراة لصالح أسود الأطلس، وبالفعل تم تجريد السنغال من اللقب بحكم إداري عن الاتحاد الأفريقي واحتساب اللقب للمغرب.

في سياق آخر، أكد مبابي في المقابلة ذاتها أن مواجهة الأرجنتين لن تمثل "هوسا بالنسبة لمنتخب فرنسا" بعد خسارة نهائي مونديال 2022، مشيدا بالمدرب الحالي ديدييه ديشان وأسلوبه في القيادة.