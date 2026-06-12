رياضة|كأس العالم 2026

الجميع في الملعب.. الفيفا يبدّل البروتوكول التاريخي لكأس العالم

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Both teams line up during the national anthems before the match REUTERS/Raquel Cunha
منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا خلال غزف النشيد الوطني لكلا البلدين في افتتاح مونديال 2026 (رويترز)
Published On 12/6/2026

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 التي انتهت بفوز المكسيك بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا، مشهدا استثنائيا خلال مراسم عزف النشيد الوطني، حيث طبّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بروتوكولا جديدا يظهر لأول مرة في تاريخ البطولة.

ففي خطوة تهدف إلى تعزيز روح الجماعة، لم يعد أداء النشيد الوطني مقتصرا على اللاعبين الأساسيين الذين يبدؤون المباراة، بل شهدت المراسم مشاركة جميع أعضاء القائمة (26 لاعبا) إلى جانب أعضاء الجهاز الفني لكل من المنتخبين المكسيكي والجنوب أفريقي.

من مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا الافتتاحية لكأس العالم 2026
من مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا الافتتاحية لكأس العالم 2026 (الفرنسية)

واصطف الفريقان في منتصف الملعب وجها لوجه، ليشارك الجميع في أداء النشيد الوطني لبلادهم في مشهد جماعي مهيب، في تغيير جذري عما كان متبعا في النسخ السابقة حين كان الاقتصار على التشكيلة الأساسية فقط.

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يُذكر أن هذه المواجهة الافتتاحية تعيد إلى الأذهان ذكريات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، حيث التقى المنتخبان أيضا في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي انتهت آنذاك بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

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