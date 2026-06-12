الجميع في الملعب.. الفيفا يبدّل البروتوكول التاريخي لكأس العالم

شهدت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026 التي انتهت بفوز المكسيك بهدفين نظيفين على جنوب أفريقيا، مشهدا استثنائيا خلال مراسم عزف النشيد الوطني، حيث طبّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بروتوكولا جديدا يظهر لأول مرة في تاريخ البطولة.

ففي خطوة تهدف إلى تعزيز روح الجماعة، لم يعد أداء النشيد الوطني مقتصرا على اللاعبين الأساسيين الذين يبدؤون المباراة، بل شهدت المراسم مشاركة جميع أعضاء القائمة (26 لاعبا) إلى جانب أعضاء الجهاز الفني لكل من المنتخبين المكسيكي والجنوب أفريقي.

واصطف الفريقان في منتصف الملعب وجها لوجه، ليشارك الجميع في أداء النشيد الوطني لبلادهم في مشهد جماعي مهيب، في تغيير جذري عما كان متبعا في النسخ السابقة حين كان الاقتصار على التشكيلة الأساسية فقط.

يُذكر أن هذه المواجهة الافتتاحية تعيد إلى الأذهان ذكريات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، حيث التقى المنتخبان أيضا في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي انتهت آنذاك بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.