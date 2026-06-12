عدو خفي يطارد النجوم والمنتخبات.. من يبلغ المونديال أكثر استنزافا؟

قبل انطلاق كأس العالم 2026، لا يواجه اللاعبون تحديات المنافسة فقط، بل يدخل كثير من نجوم المنتخبات الكبرى البطولة وهم مثقلون بأعباء موسم طويل وغير مسبوق، امتد عبر البطولات القارية وكأس العالم للأندية، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تأثير الإرهاق على مستوياتهم خلال الحدث العالمي.

وبحسب دراسة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، استندت إلى إجمالي الدقائق التي خاضها لاعبو المنتخبات العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ 15 يونيو/حزيران 2025، تاريخ انطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، فإن المنتخب الفرنسي يصل إلى المونديال باعتباره الأكثر استنزافا بين كبار المرشحين.

فرنسا في الصدارة

خاض لاعبو المنتخب الفرنسي 1341 مباراة بإجمالي 98 ألفا و895 دقيقة خلال العام الأخير، وهو أعلى رقم بين المنتخبات الكبرى.

ويتصدر المدافع ماكسنس لاكروا قائمة لاعبي "الديوك" من حيث عدد المباريات الأساسية والدقائق، بعدما شارك في 58 مباراة أساسيا وخاض 5009 دقائق، بينما سجل مهاجم بايرن ميونخ مايكل أوليسي أكبر عدد من المشاركات بواقع 65 مباراة، بينها 12 مباراة دخل فيها بديلا.

كما ضمت قائمة فرنسا 11 لاعبا شاركوا في كأس العالم للأندية، وهو الرقم ذاته الذي سجلته البرتغال، في حين تفوقت ألمانيا بوجود 12 لاعبا شاركوا في البطولة التي أقيمت الصيف الماضي.

البرتغال وإنجلترا خلف فرنسا

حلت البرتغال في المركز الثاني من حيث إجمالي الأحمال البدنية، بعدما خاض لاعبوها 1299 مباراة بإجمالي 96 ألفا و405 دقائق.

وكان لاعب وسط باريس سان جيرمان فيتينيا الأكثر مشاركة، بعدما خاض 66 مباراة وساهم في وصول فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية والتتويج بدوري أبطال أوروبا، بينما شارك كريستيانو رونالدو أساسيا في جميع مبارياته الـ44 مع النصر السعودي والمنتخب البرتغالي.

وجاءت إنجلترا في المرتبة الثالثة، إذ خاض لاعبوها 1304 مباريات، وسط مخاوف بشأن الإرهاق الذي قد يؤثر على القائد هاري كين، الذي شارك في 63 مباراة مع بايرن ميونخ ومنتخب "الأسود الثلاثة".

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أما مورغان روجرز فكان الأكثر مشاركة بين الإنجليز، بعدما خاض 64 مباراة بإجمالي 5037 دقيقة.

البرازيل والأرجنتين أقل تأثرا

على النقيض من فرنسا والبرتغال، تبدو البرازيل والأرجنتين في وضع أفضل نسبيا من حيث الأحمال البدنية.

ففي المنتخب البرازيلي، خاض فينيسيوس جونيور أكبر عدد من المباريات بواقع 67 مباراة، بينما تصدر مدافع فلامنغو ليو بيريرا قائمة الدقائق بـ5559 دقيقة.

أما المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، فلا يضم سوى 4 لاعبين تجاوزوا حاجز 50 مباراة أساسيا خلال الفترة نفسها، أبرزهم مهاجم بالميراس خوسيه مانويل لوبيز الذي شارك في 76 مباراة، بينها 59 مباراة أساسيا.

كما خاض إنزو فرنانديز 5173 دقيقة، في حين يدخل ليونيل ميسي البطولة بعدما شارك في 51 مباراة فقط، 3 منها بديلا.

البرتغال الأكثر استنزافا في التشكيلة الأساسية

وعند التركيز على التشكيلات الأساسية المتوقعة، تتصدر البرتغال القائمة، إذ تضم خمسة لاعبين خاض كل منهم أكثر من 50 مباراة أساسيا خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وجاءت فرنسا ثانية وإنجلترا ثالثة، بينما تقدمت هولندا إلى المركز الرابع رغم حلولها تاسعة على مستوى إجمالي دقائق جميع أفراد المنتخب، ما يشير إلى اعتمادها بشكل أكبر على مجموعة محددة من اللاعبين.

فان دايك الأكثر تعرضا للإرهاق

يتصدر قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك قائمة اللاعبين الأكثر استهلاكا بدنيا قبل كأس العالم.

وخاض مدافع ليفربول 5661 دقيقة مع ناديه ومنتخب بلاده خلال الموسم الأخير، متفوقا على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة، بعدما بدأ أساسيا في جميع مبارياته الـ64 دون أن يدخل بديلا في أي منها.

كما تضم قائمة العشرة الأوائل 3 لاعبين من بلجيكا، هم تيبو كورتوا وهانس فاناكن وبراندون ميخيلي، رغم أن المنتخب البلجيكي لا يحتل مركزا متقدما من حيث إجمالي دقائق لاعبيه.

في المقابل، لا يظهر أي لاعب فرنسي ضمن العشرة الأوائل، بينما يملك المنتخبان الألماني والإسباني تمثيلا محدودا في المراكز المتقدمة، وهو ما قد يمنحهما أفضلية نسبية من ناحية الجاهزية البدنية قبل انطلاق المنافسات.