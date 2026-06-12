الأسطورة رونالدو يرشح منتخبين للتتويج بكأس العالم 2026

رشح النجم البرازيلي الأسطوري رونالدو نازاريو "الظاهرة" منتخبي إسبانيا وفرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، معتبرا أنهما يتفوقان حاليا على بقية المنافسين في سباق الفوز بالبطولة.

وقال رونالدو، المتوج بلقب كأس العالم مرتين مع منتخب البرازيل، إن المنتخبين الإسباني والفرنسي هما الأبرز على الساحة الدولية في الوقت الراهن، مضيفا: "إسبانيا وفرنسا هما المرشحان الأوفر حظا بالنسبة لي، فهما يتقدمان على بقية المنتخبات التي يجب دائما أخذها في الاعتبار".

وجاءت تصريحات "الظاهرة" خلال حضوره حفل افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك، حيث تابع مراسم الافتتاح من داخل الملعب إلى جانب عدد من أبطال العالم السابقين الذين وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدعوة لهم للمشاركة في الاحتفالات.

ويُعد رونالدو واحدا من أهم أساطير اللعبة عبر التاريخ، وقد كان الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 15 هدفا إلى أن كسر الألماني ميروسلاف كلوزه الرقم في مونديال 2014 بالبرازيل.

وحقق رونالدو لقب كأس العالم في مناسبتين عامي 1994 و2002 كما قاد منتخب بلاده للوصول إلى المباراة النهائية دون تتويج في نسخة 1998.