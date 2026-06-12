الأرجنتين تزيح فرنسا وتعتلي عرش "فيفا".. وإنجاز تاريخي غير مسبوق للمغرب

تصدّر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال، الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في النسخة الأخيرة تزامنا مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، متقدما بمركزين ليزيح المنتخب الفرنسي من القمة.

وجاء تقدم المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، بفضل فوزه في مباراتيه الوديتين أمام أيسلندا وهندوراس، ليعود إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ يوليو 2025، فيما تراجع المنتخب الفرنسي إلى المركز الثالث بعد خسارته أمام كوت ديفوار وفوزه على إيرلندا الشمالية، بينما حافظ المنتخب الإسباني على المركز الثاني عقب تعادله مع العراق وانتصاره على بيرو.

انجاز تاريخي للمغرب قبل المونديال

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع، أمام منتخب البرتغال خامس التصنيف، والبرازيل صاحب المركز السادس، وشهد التصنيف الذي نشره موقع الاتحاد الدولي، تحقيق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتقدمه إلى المركز السابع، وهو أفضل ترتيب له منذ إطلاق التصنيف العالمي عام 1993، متجاوزا المنتخب الهولندي الذي تراجع إلى المركز الثامن.

وبخصوص بقيّة المنتخبات العربية المشاركة في المونديال تحتل الجزائر المركز 28 يليها المنتخب المصري في المركز 29، ثم تونس في المركز 45، ثم قطر في المرتبة 56 والعراق في المركز 57، ثم المملكة العربية السعودية في المركز 61 ثم الأردن في المركز 63.

كما سجلت منتخبات المكسيك وأوروجواي وإيران تقدما في التصنيف، حيث صعدت المكسيك إلى المركز الرابع عشر، وأوروجواي إلى السادس عشر، فيما دخلت إيران قائمة العشرين الأوائل باحتلالها المركز العشرين، بينما تراجع منتخبا السنغال والولايات المتحدة مركزا واحدا لكل منهما.

تصنيف مؤثّر في منافسات كأس العالم

وأوضح فيفا أن تصنيف يونيو/حزيران 2026 سيشكل أحد معايير كسر التعادل في منافسات كأس العالم 2026، سواء لترتيب المنتخبات المتساوية في النقاط داخل المجموعة أو لتحديد أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث والمتأهلة إلى دور الـ32 في حال استمرار التعادل بعد تطبيق المعايير

الأساسية.

ومن المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة المقبلة من التصنيف العالمي للمنتخبات يوم 20 يوليو/تموز 2026، عقب انتهاء منافسات كأس العالم.