بين المعسكر والملعب.. جغرافيا المونديال تفرض على منتخب تركيا قطع آلاف الكيلومترات

يستعد المنتخب التركي لخوض مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026 وسط جدول حافل بالتنقلات الطويلة، حيث سيقطع لاعبو الفريق مسافة إجمالية تبلغ نحو 7200 كيلومتر ذهابا وإيابا خلال مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وهو ما يجعله تاسع أكثر المنتخبات تنقلا من بين 48 منتخباً مشاركاً في البطولة.

ويتخذ المنتخب التركي من ولاية أريزونا الأمريكية مقرا لمعسكره التدريبي الوطني، وتحديدا ملعب "أثلتيك غراوندز"، لينطلق منه في رحلات الذهاب والعودة نحو المدن الثلاث المستضيفة لمبارياته.

تنطلق مشاركة "الأتراك" في البطولة يوم 14 يونيو/حزيران، حيث يلعبون في مدينة فانكوفر الكندية أمام منتخب أستراليا، وذلك على ملعب "بي سي بليس" بفانكوفر. وتُعد هذه الرحلة الأطول بين المباريات الثلاث، إذ تبلغ المسافة بين معسكر الفريق في أريزونا والمدينة المستضيفة نحو 4 آلاف كيلومتر.

بعد ذلك، يعود المنتخب التركي إلى الأراضي الأمريكية لملاقاة منتخب باراغواي يوم 20 يونيو/حزيران، في مباراة تُقام بمنطقة خليج سان فرانسيسكو، على أن تكون المسافة المقطوعة هذه المرة نحو ألفي كيلومتر من معسكر الفريق.

وتختتم تركيا مشوارها في دور المجموعات يوم 26 يونيو/حزيران بمواجهة المنتخب الأمريكي المستضيف، في مباراة تُقام على ملعب "سوفاي" بمدينة لوس أنجلوس، وهي الأقرب جغرافيا من بين المباريات الثلاث بمسافة تبلغ نحو 1200 كيلومتر فقط من معسكر الفريق في أريزونا.

ويعكس هذا الجدول التحدي اللوجستي الذي تواجهه المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، نظرا لاتساع رقعة الدول المستضيفة الثلاث، الأمر الذي يفرض على الفرق تنظيم برامج سفر دقيقة للحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيا.