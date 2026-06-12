أداء مميز من أمين عمر.. الصافرة العربية تنجح بأول اختبار في المونديال

أمام نحو 44 ألف متفرج حضروا مباراة كوريا الجنوبية والتشيك في كأس العالم 2026، ظهر الحكم الدولي المصري أمين محمد عمر وطاقم تحكيمه المصري المعاون المكون من الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بالإضافة إلى محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو، بمستوى تحكيمي وبدني وذهني طيب قاد الصافرة العربية للنجاح في أول اختبار بمونديال 2026.

أداء بدني لافت وكذلك استعداد ذهني مميز تحلى به عمر في إدارته لمباراة كانت بدنية من الطراز الأول، وتدخل طاقمه في لقطات بعينها تدخلات صحيحة سواء في حالات التسلل، أو في إلغاء هدف لجمهورية التشيك أحرزه توماس سوتشيك بالرأس وكاد يقلب مصير المباراة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 المغرب أم السنغال؟.. تصريحات مثيرة من مبابي عن بطل أفريقيا

المغرب أم السنغال؟.. تصريحات مثيرة من مبابي عن بطل أفريقيا list 2 of 2 بوتشيتينو ينتظر بداية صعبة للمنتخب الأمريكي end of list

كما كان أمين عمر حازمًا فيما يتعلق بإهدار لاعبي كوريا الجنوبية للوقت في الأنفاس الأخيرة من المباراة، ولم يتردد في إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب لي غي هيوك، الذي حاول إهدار الوقت بركل الكرة بعيدًا أثناء التوقف فكان الحكم المصري له بالمرصاد.

أمين عمر البالغ من العمر 41 عامًا، كان قد التحق بالقائمة الدولية عام 2017، ومن وقتها يعد واحدًا من أبرز الحكام في القارة السمراء.

أزمة التحكيم المصري

لكن اختيار أمين عمر لإدارة ثاني مباريات المونديال مباشرة، كان أمرًا احتوى على الكثير من الضغط، خصوصًا في ظل الحالة التي يمر بها التحكيم المصري في الوقت الراهن.

في الأسابيع الأخيرة، نشبت مشادات علنية عبر وسائل الإعلام بين حكام سابقين وبين رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الكولومبي أوسكار رويز، الذي انتهت مدة إشرافه على المنصب – المثير للجدل دائمًا – في الكرة المصرية.

وأفضت تلك المشادات في الأشهر الأخيرة إلى اعتزال حكام دوليين كان على رأسهم محمود البنا وأحمد الغندور، اعتراضًا على سياسات رويز.

إعلان

إلا أنه – ووفقًا للإعلامي المصري هاني حتحوت – فقد انهمرت دموع رويز بغزارة بعدما وقع الاختيار على أمين عمر لإدارة ثاني مباريات المونديال قائلًا إنه "بينما تتم مهاجمتي في مصر، تظهر نتيجة عملي في كأس العالم".

يذكر أن التمثيل العربي فيما يتعلق بحكام الساحة بكأس العالم 2026 يأتي عبر 8 حكام هم: أمين عمر (مصر) ومصطفى غربال (الجزائر) وجلال جيد (المغرب) وخالد الطريس (السعودية) وعمر العلي (الإمارات) وعبد الرحمن الجاسم (قطر) ودحان بيدا (موريتانيا) وأدهم مخادمة (الأردن).. وذلك بعد اضطرار الصومالي عمر عبد القادر عرتن إلى الانسحاب من البطولة عقب منع دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كوريا الجنوبية تحقق 3 نقاط غالية

وقاد هوانغ إن-بيوم منتخب كوريا الجنوبية إلى فوزه الأول في مونديال 2026 على حساب منتخب التشيك 2-1 الخميس على ملعب أكرون في غوادالاخارا ضمن المجموعة الأولى.

سجل هوانغ هدف التعادل لمنتخب بلاده (67) وقدّم تمريرة حاسمة في الثاني الذي سجله البديل أوه هيون-غيو (80) بعد السبق من لاديسلاف كريتشي للتشيك (59).

وتصدرت المكسيك المجموعة بعد فوزها على جنوب أفريقيا 2-0 في افتتاح البطولة، متقدمة بفارق هدف على كوريا الجنوبية.

ونجح المنتخب الكوري في تحقيق الفوز الأول على نظيره التشيكي في نهائيات كأس العالم، بعد ثلاثة لقاءات ودية سابقة (فاز في واحدة وخسر مثلها وتعادلا مرة).