مورينيو يعود رسميا لتدريب ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعيين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق الأول بعقد يمتد لثلاثة مواسم، حتى 30 يونيو/حزيران 2029.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي عُقد اليوم الخميس برئاسة فلورنتينو بيريز، حيث تمت المصادقة على تعيين مورينيو لقيادة الفريق خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب البرتغالي مهامه رسميا في 13 يوليو/تموز المقبل، تزامنا مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان ريال مدريد أقال مدربه المؤقت أربيلوا بداية الأسبوع الجاري بعد ايام من إعلان بيريز عن عودة مورينيو حال فوزه برئاسة النادي الملكي.