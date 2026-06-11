من هما بديلا الزلزولي وأكرد في قائمة المغرب لكأس العالم؟

يعوّل المنتخب المغربي على الثنائي مروان سعدان وأمين السباعي من أجل تعويض الغياب المفاجئ والصادم لمواطنيهما نايف أكرد لاعب أولمبيك مارسيليا وعبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس، عن نهائيات كأس العالم عام 2026.

وتأكد بشكل رسمي غياب أكرد والزلزولي مع "أسود الأطلس" في المونديال بداعي الإصابة، بعد أن تم حذف اسميهما من القائمة الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي صادق بدوره على اسمي سعدان والسباعي.

سعدان والسباعي بديلا الزلزولي وأكرد

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فقد استقر المدرب الوطني محمد وهبي على اختيار السباعي لتعويض الزلزولي، فيما سيحل سعدان مكان أكرد.

وخاض السباعي البالغ من العمر 25 عاما والذي يشغل مركز الجناح الأيسر، الموسم الماضي في صفوف فريق أنجيه الفرنسي.

وشارك السباعي مع أنجيه في 27 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة في 2014 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وكان السباعي قد انتقل لأنجيه في صيف عام 2025 في صفقة انتقال حر، إذ لم يكن حينها مرتبطا بأي فريق بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق الفتح السعودي.

وعلى الصعيد الدولي، يُعد السباعي من الوجوه الجديدة على المنتخب المغربي، إذ استدعاه المدرب وهبي لخوض مباراتين وديتين في الفترة الأخيرة.

وشارك السباعي في المباراتين ضد بوروندي (5-0) ومدغشقر (4-0) يومي 26 مايو/أيار الماضي، و2 يونيو/حزيران الجاري على التوالي، وقدّم في الأولى تمريرتين حاسمتين، فيما جلس على مقاعد البدلاء ضد النرويج في المباراة الودية التي أقيمت يوم الأحد الماضي وانتهت بالتعادل 1-1.

أما سعدان (34 عاما) فقد سبق له ارتداء قميص المنتخب المغربي لأول مرة في عام 2015 في حقبة المدرب الوطني بادو زاكي، لكنه لم يشارك بانتظام مع "أسود الأطلس".

ومنذ ذلك العام ظهر سعدان في 17 مباراة فقط معظمها في بطولة كأس العرب عام 2025 التي أُقيمت في الدوحة وتُوج بها "أسود الأطلس"، إلى جانب بعض المباريات الودية واثنتين في كأس الأمم الأفريقية للمحليين عام 2016.

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أما في الموسم الماضي، فقد ظهر سعدان الذي يلعب في مركز قلب الدفاع، مع فريقه الفتح السعودي في 32 مباراة بجميع البطولات، صنع خلالها هدفا وحيدا.

مباراة المغرب والبرازيل

وأوقعت قرعة كأس العالم المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل حامل الرقم القياسي (5)، وهايتي وأسكتلندا.

ويقص المنتخب المغربي رابع النسخة الماضية شريط مبارياته في مونديال عام 2026 بمواجهة مرتقبة ضد البرازيل يوم الأحد القادم عند الساعة 1:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.