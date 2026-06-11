من عتمة الضواحي إلى أضواء المونديال.. هكذا تصنع باريس نجوم العالم

في إحدى أمسيات ضواحي باريس الباردة، يواصل عشرات المراهقين الركض خلف أحلامهم على أرضية ملعب "غابرييل بيري" في مدينة نانتير، رغم أن جزءا من الملعب يغرق في الظلام بسبب عطل في أحد كشافات الإضاءة. بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، لا تبدو الظروف المثالية شرطا لمطاردة الحلم، فهنا تبدأ رحلة كثير من نجوم كرة القدم الفرنسية.

على مدى العقود الماضية، تحولت ضواحي باريس من أحياء سكنية للطبقة العاملة والمهاجرين إلى أكبر خزان للمواهب الكروية في فرنسا. وأصبحت هذه المناطق ترفد الأندية الكبرى والمنتخب الوطني بأسماء لامعة، حتى بات ربع لاعبي منتخب فرنسا المشارك في كأس العالم 2026 ينحدرون من منطقة باريس الكبرى.

وتعكس هذه الظاهرة تحولا كبيرا مقارنة بما كان عليه الوضع قبل نحو ثلاثة عقود. فبينما تُوّج المنتخب الفرنسي بكأس العالم عام 1998 بفريق عُرف بتنوع خلفياته الثقافية، أصبحت ضواحي العاصمة اليوم القلب النابض لإنتاج المواهب الكروية في البلاد.

مواهب لامعة

ومن هذه الأحياء خرجت أسماء بارزة مثل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الذي نشأ في ضاحية بوندي، إلى جانب لاعبين آخرين مثل وليام ساليبا وراندال كولو مواني. كما تحولت مدن مثل سيفران وأولناي سو بوا ومونتفرميل وتراب وأرجنتوي إلى محطات رئيسية في رحلة اكتشاف النجوم.

ويقول كثيرون داخل كرة القدم الفرنسية إن السر لا يكمن فقط في عدد السكان أو انتشار الأندية، بل في ثقافة الشارع نفسها. ففي هذه الأحياء، تبدأ علاقة الأطفال بالكرة في الساحات العامة والممرات الضيقة وملاعب الأحياء الصغيرة، حيث يتعلمون اللعب تحت الضغط واتخاذ القرارات بسرعة وتطوير مهاراتهم الفنية بشكل يومي.

ويشرح إيف جيرغو، أحد مسؤولي تطوير المواهب السابقين في باريس إف سي، هذه الفكرة بقوله إن كرة القدم الفرنسية تبدأ فعليا من الشارع، حيث تكفي كرة واحدة لخلق بيئة تنافسية تصقل المواهب وتبني الشخصية.

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كما لعبت موجات الهجرة المتعاقبة دورا مهما في تشكيل هذا المشهد. فالكثير من أبناء الضواحي ينحدرون من أصول أفريقية أو عربية أو أوروبية مختلفة، ما أوجد تنوعا ثقافيا كبيرا انعكس على كرة القدم الفرنسية. ويشير مسؤولون ومدربون إلى أن هذا التنوع كان دائما أحد مصادر قوة اللعبة في فرنسا.

تحديات

لكن خلف قصص النجاح، تبرز أيضا تحديات عديدة. فعدد اللاعبين الذين يحلمون بالاحتراف يفوق بكثير عدد الفرص المتاحة. ومع تزايد اهتمام الكشافين والأندية الكبرى بالمواهب الصغيرة، تتزايد الضغوط على اللاعبين وعائلاتهم في سن مبكرة.

ويحذر بعض المدربين من أن الشغف الذي كان يقود الأجيال السابقة بدأ يفسح المجال أحيانا لطموحات مالية مبكرة، سواء لدى اللاعبين أو أولياء أمورهم. ورغم ذلك، ما زالت كرة القدم بالنسبة لكثير من العائلات وسيلة للاندماج والانضباط وبناء مستقبل أفضل.

وفي ضواحي باريس، حيث تتقاطع تحديات الحياة اليومية مع أحلام الشهرة والنجاح، تستمر الحكاية نفسها جيلا بعد جيل. أطفال يركضون خلف الكرة في ملاعب متواضعة، ومدربون يراقبون من الخطوط الجانبية، وكشافون يبحثون عن الموهبة القادمة.

ومن بين هذه الملاعب والأحياء، تواصل فرنسا إنتاج نجومها، مؤكدة أن أحد أسرار قوتها الكروية لا يوجد في المراكز الفاخرة أو المنشآت العملاقة، بل في الشوارع والساحات التي تحولت إلى أكبر مصنع للمواهب في كرة القدم العالمية.