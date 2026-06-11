رقم كارثي.. ماذا فعل منتخب المكسيك في 7 مباريات افتتاح بكأس العالم؟

يقص المنتخب المكسيكي مساء اليوم، شريط مباريات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس العالم، وهو على موعد مع رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ المونديال.

ويحتضن ملعب أزتيكا الأسطوري عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين المكسيك إحدى ثلاث دول مستضيفة للبطولة، ضد جنوب أفريقيا.

مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

وتأتي هذه المواجهة بعد 16 عاما من المباراة الافتتاحية التي جمعت نفس الفريقين في مونديال جنوب أفريقيا 2010، لتكون نسخة 2026 شاهدة على حدث غير مسبوق في تاريخ المونديال يتمثل في إقامة مباراة افتتاحية بالمعنى الحقيقي، بين نفس الفريقين من بطولة سابقة.

وانتهت تلك المباراة التي جرت يوم 11 يونيو/حزيران 2010 على ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح سيفيوي تشابالالا التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الـ55 من تسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا، قبل أن يدرك رافائيل ماركيز التعادل للمكسيك في الدقيقة الـ79.

ويدخل المنتخب المكسيكي مواجهة الليلة ليعزز سجله الخاص في كأس العالم، كونه الفريق الأكثر خوضا للمباريات الافتتاحية في تاريخ المونديال.

ويخوض منتخب المكسيك مباراته الافتتاحية الثامنة في كأس العالم، بعد 7 مناسبات سابقة وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية.

ولم يحقق المنتخب المكسيكي أي انتصار في مبارياته الافتتاحية السابقة، إذ خسر في 5 مباريات فيما تعادل في اثنتين.

نتائج مباريات المنتخب المكسيكي في المباريات الافتتاحية:

مونديال 1930: المكسيك 1-4 فرنسا.

مونديال 1950: البرازيل 4-0 المكسيك.

مونديال 1954: البرازيل 5-0 المكسيك.

مونديال 1958: المكسيك 0-3 السويد.

مونديال 1962: البرازيل 2-0 المكسيك.

مونديال 1970: المكسيك 0-0 الاتحاد السوفييتي.

مونديال 2010: جنوب أفريقيا 1-1 المكسيك.

سيناريو مكرر

في هذه الأثناء أوضحت "الغارديان" أن المكسيك كانت طرفا في مباريات اليوم الأول من بعض نسخ كأس العالم، التي كانت تُقام فيها المباريات بموعد متزامن، تماما كما حدث في مونديال 1934 حين كانت البطولة تُقام بنظام خروج المغلوب.

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وفيها بدأت جميع الفرق الـ16 المشاركة في النسخة الثانية من كأس العالم، مبارياتها في نفس الوقت، عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا، يوم 27 مايو/أيار 1934.

وكان مونديال 1962 الذي استضافته تشيلي آخر نسخة تشهد مباريات افتتاحية متزامنة، باستثناء مونديال 1950 الذي لُعبت فيه مباراة افتتاحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهة البرازيل والمكسيك كانت الأكثر تكرارا في تاريخ المونديال فيما يتعلق بالمباريات الافتتاحية المتزامنة، في تلك الحقبة.