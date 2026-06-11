مبابي تحت الضغط قبل انطلاق كأس العالم عام 2026

يخوض النجم الفرنسي كيليان مبابي ثالث كأس عالم في مسيرته وهو محط أنظار كبيرة، ليس فقط بصفته قائد منتخب فرنسا وأحد أبرز المرشحين للظفر باللقب، بل أيضا بسبب تراجع نسبي في فعاليته الهجومية خلال المباريات الأخيرة قبل انطلاق البطولة.

فقد فشل مبابي في التسجيل خلال آخر مباراتين وديتين لمنتخب فرنسا أمام كوت ديفوار وأيرلندا الشمالية، ما فتح باب النقاش في الصحافة الفرنسية حول مستواه، خاصة بعد اعتماده في مركز المهاجم الصريح، وهو مركز لم يستقر فيه بشكل كامل رغم إشراكه فيه خلال السنوات الأخيرة.

وبينما يستعد مبابي لبدء مشواره في مونديال 2026 يوم 16 يونيو/حزيران، تعود النقاشات حول قدرته على قيادة الخط الهجومي لمنتخب فرنسا، رغم ثقة المدرب ديدييه ديشان الكاملة فيه، باعتباره القائد وأحد الركائز الأساسية في مشروع "الديوك".

كما يلقي ضغط الأرقام بظلاله على أداء مبابي، إذ أصبح قريبا من تحطيم رقم أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي، وهو ما يضيف بعدا إضافيا للتوقعات الملقاة عليه، سواء داخل فرنسا أو خارجها.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يواصل مبابي مطاردة أرقام تاريخية على مستوى كأس العالم، حيث سجل 12 هدفا في نسختين سابقتين، ويطمح لتجاوز أرقام كبار الهدافين في تاريخ المونديال، ما يضعه أمام تحد فردي كبير بالتوازي مع هدفه الجماعي المتمثل في قيادة فرنسا إلى اللقب.

ومع ذلك، تبقى الثقة كبيرة داخل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في قدرة مبابي على استعادة مستواه في اللحظة الحاسمة، خصوصا أن المنتخب الفرنسي يدخل البطولة كأحد أبرز المرشحين، معولا على قائده لإحداث الفارق في المواعيد الكبرى، كما فعل في نسخ سابقة من كأس العالم.