ليست مجرد كرة.. شهباز شريف يعلق على حضور باكستان في مونديال 2026

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، أن بلاده تفخر بحضورها في كأس العالم 2026 من خلال صناعة الكرات الرسمية للبطولة، تزامنا مع انطلاق النسخة الثالثة والعشرين من المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال شريف، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، إن كأس العالم يعد مناسبة عالمية تجمع الشعوب والثقافات والجنسيات المختلفة تحت مظلة الرياضة، متمنيا للدول المستضيفة ولجميع المنتخبات المشاركة التوفيق في تقديم بطولة ناجحة تبقى عالقة في الأذهان.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تسجل حضورها في الحدث الكروي الأكبر عبر قطاع صناعة الأدوات الرياضية، الذي يعد من أبرز الصناعات الوطنية وأكثرها شهرة على المستوى الدولي، موضحا أن الكرات الرسمية للمباريات، التي تحمل اسم "تريوندا"، صُنعت في باكستان وتعكس مستوى المهارة والدقة والحرفية التي يتمتع بها العاملون في هذا المجال.

وأضاف أن مساهمة باكستان في توفير الكرات المستخدمة خلال البطولة تمثل مصدر فخر للبلاد، وتبرز المكانة التي اكتسبتها الصناعات الرياضية الباكستانية في الأسواق العالمية على مدى عقود.

وفي ختام رسالته، أعرب شريف عن أمله في أن تسهم منافسات كأس العالم 2026 في تعزيز قيم الصداقة والتقارب والوحدة بين الشعوب، وأن تكون البطولة مناسبة للاحتفاء بالتميز الرياضي والروح التنافسية التي تجمع مختلف الأمم حول العالم.