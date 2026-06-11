كأس العالم 2026 تحت "رحمة الطقس".. هل تُربك العواصف والحرارة حسابات المونديال؟

أدى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية إلى تأجيل صافرة بداية المباراة الودية التي تجمع المنتخب الإنجليزي بنظيره الكوستاريكي في مدينة أورلاندو الأمريكية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وأعلن القائمون على ملعب "إنتر آند كو" أن المباراة، التي كان من المقرر انطلاقها في الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش)، تأجلت لتبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء (21:00 بتوقيت غرينتش).

إجراءات السلامة.. وكانت إدارة الملعب قد وجهت تحذيرات عاجلة عبر الشاشات الكبيرة للجماهير بضرورة الاحتماء، وذلك عقب رصد ضربات برق في محيط المنشأة. وعقب تحسن الأحوال الجوية، أكد الحساب الرسمي للملعب على منصة "إكس" أن الأجواء أصبحت آمنة لعودة المشجعين إلى مقاعدهم.

من جانبه، أوضح المنتخب الإنجليزي في بيان مقتضب أن قرار بدء المباراة في الموعد الجديد جاء بعد إجراء فحص دقيق لأرضية الملعب، مشددا على أن الانطلاق يظل مرهونا "بعدم رصد أي ضربات برق إضافية في المنطقة".

وتُعد هذه المواجهة البروفة الأخيرة لمنتخب "الأسود الثلاثة" قبل خوض غمار مونديال عام 2026، الذي من المقرر أن تنطلق منافساته غدا الخميس. يُذكر أن مدينة أورلاندو ليست من بين المدن المستضيفة لمباريات البطولة العالمية.