قرعة مونديال اليد 2027.. حظوظ متفاوتة للمنتخبات العربية

أجريت اليوم الأربعاء قرعة بطولة العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل، بمشاركة 32 منتخبات من بينها سبعة منتخبات عربية.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة، على 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، علما بأنه تم تصنيف الفرق الـ32 على 4 مستويات بناء على نتائجها في النسخ الماضية للبطولة، حيث تضم كل مجموعة فريق واحد من كل مستوى.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يتحرك لضم نجم منتخب مصر بصفة نهائية

برشلونة يتحرك لضم نجم منتخب مصر بصفة نهائية list 2 of 2 هل تنقذ كندا حلم الحكم الصومالي المستبعد من المونديال؟ end of list

وأسفرت القرعة عن تحديات متفاوتة للمنتخبات العربية السبعة المشاركة في البطولة. ويبدو المنتخب المصري من أبرز المستفيدين، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة تضم السعودية وإيطاليا والرأس الأخضر، ما يفتح الباب أمام مواجهة عربية مبكرة وفرص كبيرة لبلوغ الدور التالي.

كما تبدو حظوظ تونس قائمة في المجموعة الأولى رغم وجود ألمانيا صاحبة الأرض وصربيا، في حين تنتظر الكويت مهمة صعبة للغاية في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا والأرجنتين والبرازيل.

أما قطر فستكون أمام اختبار قوي في المجموعة الخامسة التي تضم السويد والنرويج واليونان، بينما يصطدم المنتخب الجزائري بمنتخبات البرتغال وبولندا وجزر فاروه في المجموعة السادسة.

من جهتها، تسعى البحرين إلى استغلال توازن المجموعة الثامنة التي تضم أيسلندا ومقدونيا الشمالية واليابان من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، في وقت تضمن فيه البطولة مواجهة عربية خالصة بين مصر والسعودية في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول.

وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو التالي:

المجموعة الأولى : ألمانيا، صربيا، تونس، أوروجواي.

: ألمانيا، صربيا، تونس، أوروجواي. المجموعة الثانية : مصر، السعودية، إيطاليا، الرأس الأخضر.

: مصر، السعودية، إيطاليا، الرأس الأخضر. المجموعة الثالثة : كرواتيا، إسبانيا، تشيلي، تركيا.

: كرواتيا، إسبانيا، تشيلي، تركيا. المجموعة الرابعة : الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، الكويت.

: الأرجنتين، فرنسا، البرازيل، الكويت. المجموعة الخامسة : السويد، النرويج، اليونان، قطر.

: السويد، النرويج، اليونان، قطر. المجموعة السادسة : البرتغال، جزر فاروه، بولندا، الجزائر.

: البرتغال، جزر فاروه، بولندا، الجزائر. المجموعة السابعة: الدنمارك، سلوفينيا، الولايات المتحدة، أنجولا.

الدنمارك، سلوفينيا، الولايات المتحدة، أنجولا. المجموعة الثامنة: أيسلندا، مقدونيا الشمالية، البحرين، اليابان.

إعلان

يشار إلى أن البطولة تقام في الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني المقبل، في 6 مدن ألمانية، هي ميونخ وشتوتجارت وكييل وهانوفر وكولونيا وماجدبيرج.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي للمسابقة، ليصبح مجموعها 24 منتخبا، يتم توزيعهم على 4 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف فقط من كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعد أولى الأدوار الإقصائية في المسابقة.